Priscilla Ann Beaulieu przyszła na świat 24 maja 1945 r. w Nowym Jorku. Ojciec Priscilli James Wagner zginął w wypadku lotniczym, gdy dziecko było niemowlakiem. Po śmierci ojca, jej mama Anna Lillian Iversen wyszła za mąż za Paula Beaulieu, który był oficerem Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Stacjonował w Niemczech razem z Elvisem Presleyem. To właśnie tam młodziutka, 14-letnia Priscilla poznała przyszłego męża, starszego o 10. lat, gwiazdora muzyki - Elvisa Presleya.



Po kilku randkach z Elvisem, rodzice Priscilli postawili sprawę jasno: muszą spotkać się w cztery oczy z adoratorem córki, by spytać się o jego zamiary wobec ich latorośli. Muzyk odpowiedział wprost: Cóż, tak się składa, że bardzo ją lubię. Jest nad wyraz dojrzała i uwielbiam jej towarzystwo. Gdy Elvis wyjechał do USA, a Priscilla została w Niemczech, jej rodzice powiedzieli dziewczynie, by dała sobie spokój z Presleyem, bo przecież na pewno o niej zapomni.



Tak się jednak nie stało. Muzyk zadzwonił do Priscilli, zapraszając ją do swojej posiadłości do Memphis. Zakochana po uszy nastolatka nie kryła radości, że będzie blisko swojego ukochanego. Musiała jednocześnie chodzić do szkoły i próbować być zwykłą nastolatką. Mimo że dzieliła łózko ze swoim chłopakiem, między nią i Elvisem długo nie było bliskości ze względu na znaczącą różnicę wieku. Początkowo bajkowy związek szybko zamienił się w kontrolującą relację ze strony starszego partnera. Elvis chciał formować młodą dziewczynę na swój sposób, narzucając jej, jaką ma nosić fryzurę czy sukienki. Podawał jej też tabletki nasenne. Gdy młodziutka Priscilla informowała go, że chciałaby podjąć pracę, lub wygłaszała swoje zdanie na jakikolwiek temat, spotykała się z ogromną złością ze strony starszego partnera.



Jednocześnie król rock and rolla dopuszczał się licznych zdrad, o których ochoczo informowała ówczesna prasa. Wiadomo, jak mocno wpływało to na młodą dziewczynę. Mimo upokorzeń, Priscilla wciąż była zakochana po uszy w muzyku. Poślubiła go 1 maja 1967 r. w Las Vegas. Kilka miesięcy po ślubie na świat przyszła ich wspólna córka - Lisa Marie. Jak wiadomo, małżeństwo nie przetrwało próby czasu i na wiosnę 1972 r. porzuciła męża, który notorycznie zdradzał Priscillę, a pod jej nieobecność organizował orgie w swojej posiadłości. Rok później udało się im sformalizować rozwód. Mimo skończenia małżeństwa, byłym zakochanym udało się pozostać w dobrych relacjach. Wspólnie wychowywali córeczkę, która mieszkała z Priscillą w Los Angeles i odwiedzała tatę w Graceland.



Na krótko przed rozstaniem z Elvisem, Priscilla poznała instruktora karate - Mike'a Stone'a. Ten związek również nie przeszedł próby czasu. Szczęście Priscilla znalazła dopiero u boku producenta filmowego, Marco Garibaldiego. Spędziła z nim 21 lat i doczekała się syna, Navarone’a Anthony’ego. Sama zainteresowana również postawiła na karierę artystyczną.