Najciekawsze filmy w TV na Wielkanoc 2026. Co obejrzeć?

W nadchodzące Święta Wielkanocne program telewizyjny prezentuje się interesująco. Telewidzów czekają seanse "Znachora", "Lalki", a także Dzień Disneya, który w świątecznym czasie przyciągnie przed ekrany tych młodszych i tych starszych. Co obejrzeć w Wielkanoc? Wybieramy najciekawsze premiery.

Anna Bortniak

Wielkimi krokami zbliża się długi weekend wielkanocny. Dla niektórych oznacza to czas pełen duchowości, a dla innych - dodatkowy dzień wolny. Niezależnie od tego, do której grupy się należy, spora część osób będzie chciała po prostu odpocząć w towarzystwie kultowych filmów prosto z kina, nowości w streamingu czy programów telewizyjnych. A skoro o telewizji mowa, to również tam na podstawowych kanałach sporo się będzie działo. Co warto obejrzeć? Podpowiadamy.

Co obejrzeć w Wielkanoc w TV? Harmonogram najciekawszych premier

Piątek, 3 kwietnia

W Wielki Piątek w telewizji będzie można obejrzeć produkcje związane z duchowym przygotowaniem się do Świąt Wielkanocnych, ale nie tylko. Oprócz tego w późniejszych godzinach stacje wyemitują filmy rozrywkowe, które pozwolą widzom odetchnąć po wykonywaniu świątecznych porządków. Pod tym względem warto zwrócić uwagę na stację TVN, która wyemituje polską komedię romantyczną "Nic na siłę" oraz hitowy "Top Gun".

TVP1

  • 21:00 - Uroczysta droga krzyżowa z rzymskiego Koloseum
  • 22:50 - Pasja

TVP2

  • 20:45 - Wichry namiętności
  • 23:05 - Dobry człowiek

Polsat

  • 23:05 - Leon zawodowiec

TVN

  • 20:00 - Nic na siłę
  • 22:30 - Top Gun
Sobota, 4 kwietnia

W Wielką Sobotę na widzów czeka już nieco więcej produkcji. Między krojeniem warzyw do sałatki jarzynowej a modleniem się, żeby biszkopt w piekarniku przypadkiem nie opadł, warto rzucić okiem na kilka interesujących pozycji. Tego dnia będzie można obejrzeć m.in. polską komedię romantyczną "Dzień dobry, kocham Cię" na TVP2, z kolei Polsat w godzinach nocnych wyemituje "Egzorcystę papieża" z Russellem Crowe'em w roli głównej. TVN pokaże z kolei hitową "Barbie".

TVP1

  • 20:00 - Orędzie abp. Adriana Galbasa SAC na Wielkanoc
  • 20:25 - Casino Royale
  • 22:55 - Parker

TVP2

  • 23:35 - Dzień dobry, kocham Cię

Polsat

  • 22:55 - Wróg publiczny
  • 01:35 - Egzorcysta papieża

TVN

  • 13:30 - Madagaskar 3
  • 15:35 - Vabank
  • 21:45 - Barbie
  • 00:00 - To
Niedziela, 5 kwietnia

Niedziela Wielkanocna będzie gratką dla telewidzów. Tego dnia wyemitowane zostaną programy w duchu katolickiego święta, a także kultowe produkcje rozrywkowe, które umilą rodzinny czas po wielkanocnym śniadaniu. Nie zabraknie oczywiście "Znachora" - filmowy klasyk zostanie wyemitowany w niedzielę aż 3 razy. Na kanałach TVP1 i TVN pojawi się wersja z 1981 roku, z kolei Polsat pokaże współczesną wersję "Znachora" z 2023 roku. Wieczorem będzie się można natomiast zrelaksować przy innych interesujących tytułach.

TVP1

  • 10:10 - Transmisja mszy świętej Zmartwychwstania Pańskiego i błogosławieństwo Urbi et Orbi
  • 13:40 - Znachor (1981)
  • 22:30 - Quantum of Solace
  • 00:20 - Siedmiu wspaniałych

TVP2

  • 9:50 - Wielkanoc polska
  • 10:00 - Kopalnie króla Salomona
  • 11:45 - Wielkanoc polska
  • 13:50 - Wielkanoc polska
  • 18:25 - Asterix i Obelix: W służbie jej królewskiej mości
  • 22:35 - Miłość jak miód
  • 00:25 - Dla niej wszystko

Polsat

  • 12:00 - Fałszywa dwunastka
  • 14:35 - Znachor (2023)
  • 19:55 - Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody
  • 23:05 - Pierwszy człowiek

TVN

  • 12:00 - Tom i Jerry
  • 16:15 - Znachor (1981)
  • 21:25 - Uwierz w ducha
Poniedziałek, 6 kwietnia

Poniedziałek Wielkanocny to przede wszystkim Dzień Disneya. Oznacza to, że w godzinach porannych i popołudniowych na kanale zostaną wyemitowane uwielbiane animacje Disneya, co z pewnością umili czas przy stole nie tylko najmłodszym, ale również tym nieco starszym. Kultowe produkcje pojawią się również w stacji TVN, a na TVP1 będzie można obejrzeć "Lalkę". Na co warto zwrócić uwagę?

TVP1

  • 07:00 - Transmisja mszy świętej z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
  • 09:30 - Rozważna i romantyczna
  • 13:20 - Lalka (1968)
  • 22:50 - Pierwsza klasa

TVP2

  • 12:05 - Allan Quatermain i zaginione Miasto Złota
  • 16:20 - Miś
  • 20:40 - Krzysztof Krawczyk - całe moje życie
  • 22:30 - Planeta singli

Polsat

  • 09:05 - Epoka lodowcowa: Wielkanocne niespodzianki
  • 09:35 - Ratatuj
  • 11:50 - Kraina lodu
  • 14:05 - Vaiana: Skarb oceanu
  • 16:35 - Zwierzogród
  • 20:35 - W głowie się nie mieści 2
  • 22:45 - Transporter 2
  • 00:35 - Terrorysta

TVN

  • 12:00 - Film o pszczołach
  • 14:05 - Książę w Nowym Jorku
  • 16:35 - Nic na siłę
  • 19:45 - Hrabia Monte Christo (2024)
Anna Bortniak
04.04.2026 11:01
