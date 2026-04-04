Najciekawsze filmy w TV na Wielkanoc 2026. Co obejrzeć?

Wielkimi krokami zbliża się długi weekend wielkanocny. Dla niektórych oznacza to czas pełen duchowości, a dla innych - dodatkowy dzień wolny. Niezależnie od tego, do której grupy się należy, spora część osób będzie chciała po prostu odpocząć w towarzystwie kultowych filmów prosto z kina, nowości w streamingu czy programów telewizyjnych. A skoro o telewizji mowa, to również tam na podstawowych kanałach sporo się będzie działo. Co warto obejrzeć? Podpowiadamy.

REKLAMA

Co obejrzeć w Wielkanoc w TV? Harmonogram najciekawszych premier

REKLAMA

Piątek, 3 kwietnia

W Wielki Piątek w telewizji będzie można obejrzeć produkcje związane z duchowym przygotowaniem się do Świąt Wielkanocnych, ale nie tylko. Oprócz tego w późniejszych godzinach stacje wyemitują filmy rozrywkowe, które pozwolą widzom odetchnąć po wykonywaniu świątecznych porządków. Pod tym względem warto zwrócić uwagę na stację TVN, która wyemituje polską komedię romantyczną "Nic na siłę" oraz hitowy "Top Gun".

TVP1

21:00 - Uroczysta droga krzyżowa z rzymskiego Koloseum

22:50 - Pasja

TVP2

20:45 - Wichry namiętności

23:05 - Dobry człowiek

Polsat

23:05 - Leon zawodowiec

TVN

20:00 - Nic na siłę

22:30 - Top Gun

Sobota, 4 kwietnia

W Wielką Sobotę na widzów czeka już nieco więcej produkcji. Między krojeniem warzyw do sałatki jarzynowej a modleniem się, żeby biszkopt w piekarniku przypadkiem nie opadł, warto rzucić okiem na kilka interesujących pozycji. Tego dnia będzie można obejrzeć m.in. polską komedię romantyczną "Dzień dobry, kocham Cię" na TVP2, z kolei Polsat w godzinach nocnych wyemituje "Egzorcystę papieża" z Russellem Crowe'em w roli głównej. TVN pokaże z kolei hitową "Barbie".

TVP1

20:00 - Orędzie abp. Adriana Galbasa SAC na Wielkanoc

20:25 - Casino Royale

22:55 - Parker

TVP2

23:35 - Dzień dobry, kocham Cię

Polsat

22:55 - Wróg publiczny

01:35 - Egzorcysta papieża

TVN

13:30 - Madagaskar 3

15:35 - Vabank

21:45 - Barbie

00:00 - To

Niedziela, 5 kwietnia

Niedziela Wielkanocna będzie gratką dla telewidzów. Tego dnia wyemitowane zostaną programy w duchu katolickiego święta, a także kultowe produkcje rozrywkowe, które umilą rodzinny czas po wielkanocnym śniadaniu. Nie zabraknie oczywiście "Znachora" - filmowy klasyk zostanie wyemitowany w niedzielę aż 3 razy. Na kanałach TVP1 i TVN pojawi się wersja z 1981 roku, z kolei Polsat pokaże współczesną wersję "Znachora" z 2023 roku. Wieczorem będzie się można natomiast zrelaksować przy innych interesujących tytułach.

TVP1

10:10 - Transmisja mszy świętej Zmartwychwstania Pańskiego i błogosławieństwo Urbi et Orbi

13:40 - Znachor (1981)

22:30 - Quantum of Solace

00:20 - Siedmiu wspaniałych

TVP2

9:50 - Wielkanoc polska

10:00 - Kopalnie króla Salomona

11:45 - Wielkanoc polska

13:50 - Wielkanoc polska

18:25 - Asterix i Obelix: W służbie jej królewskiej mości

22:35 - Miłość jak miód

00:25 - Dla niej wszystko

Polsat

12:00 - Fałszywa dwunastka

14:35 - Znachor (2023)

19:55 - Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody

23:05 - Pierwszy człowiek

TVN

12:00 - Tom i Jerry

16:15 - Znachor (1981)

21:25 - Uwierz w ducha

Poniedziałek, 6 kwietnia

Poniedziałek Wielkanocny to przede wszystkim Dzień Disneya. Oznacza to, że w godzinach porannych i popołudniowych na kanale zostaną wyemitowane uwielbiane animacje Disneya, co z pewnością umili czas przy stole nie tylko najmłodszym, ale również tym nieco starszym. Kultowe produkcje pojawią się również w stacji TVN, a na TVP1 będzie można obejrzeć "Lalkę". Na co warto zwrócić uwagę?

TVP1

07:00 - Transmisja mszy świętej z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

09:30 - Rozważna i romantyczna

13:20 - Lalka (1968)

22:50 - Pierwsza klasa

TVP2

12:05 - Allan Quatermain i zaginione Miasto Złota

16:20 - Miś

20:40 - Krzysztof Krawczyk - całe moje życie

22:30 - Planeta singli

Polsat

09:05 - Epoka lodowcowa: Wielkanocne niespodzianki

09:35 - Ratatuj

11:50 - Kraina lodu

14:05 - Vaiana: Skarb oceanu

16:35 - Zwierzogród

20:35 - W głowie się nie mieści 2

22:45 - Transporter 2

00:35 - Terrorysta

TVN

12:00 - Film o pszczołach

14:05 - Książę w Nowym Jorku

16:35 - Nic na siłę

19:45 - Hrabia Monte Christo (2024)

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

REKLAMA

Anna Bortniak 04.04.2026 11:01

