Paczka nowości w HBO Max. Co obejrzeć w wielkanocny weekend?
Długi weekend, świąteczny weekend! Co ciekawego wpadło na HBO Max? Sprawdzamy nowości w serwisie.
W ostatnich dniach na HBO Max wpadło sporo nowości filmowych i serialowych, które z pewnością umilą subskrybentom długi wielkanocny weekend. Warner zasilił swoją bibliotekę przede wszystkim cenionymi produkcjami na licencji, ale znalazły się też świetne nowinki, głównie serialowe.
Sprawdźmy, na co warto rzucić okiem - poniżej prezentujemy nasze coweekendowe zestawienie TOP 5 najciekawszych premier HBO.
HBO Max: co obejrzeć w długi weekend?
Syrena
Piękna i trudna zarazem historia związku Deniz i Barışa. Odkąd mieli po 20 lat, aż do czasu ich rozwodu, przetrwali wiele niewyobrażalnych zdarzeń. Historia rozgrywa się między 2011 a 2021 rokiem - od ekscytującego i pełnego pasji początku, do smutnego i bolesnego rozwodu. Trzy sezony serialu są już dostępne w ofercie HBO Max.
Fargo
Najpierw do serwisu wpadło 5 sezonów genialnego serialu, wzorowanego na tym klasyku. Teraz przyszedł czas na oryginalną historię. Obraz braci Coenów to przewrotnie ironiczna opowieść o zbrodni, która miała być prostym sposobem na szybki zysk, a zamienia się w spiralę absurdalnej przemocy. Coenowie typowo dla siebie łączą tu czarny humor z brutalnym realizmem, bawiąc, niepokojąc i obnażając banalność zła. Wybitna rzecz.
Jak wytresować smoka
Kultowa już trylogia wspaniałych animacji od DreamWorks. Piękna opowieść o dorastaniu, odpowiedzialności i budowaniu mostów między światami, które z natury powinny się zwalczać. Śledzimy tu losy niepozornego, młodego wikinga Czkawki i jego niezwykłej więzi ze smokiem Szczerbatkiem, która stopniowo zmienia sposób myślenia całej społeczności. Cudne!
Między słowami
Zdecydowanie jeden z moich ukochanych filmów. Ten medytacyjny klasyczek w reżyserii Sofii Coppoli opowiada o dwójce Amerykanów, którzy poznają się podczas pobytu w Tokio. On jest wypalonym aktorem, ona młodą kobietą szukającą własnej drogi. Tytuł skupia się na prostych, codziennych rozmowach, niedopowiedzeniach i chwilach spędzanych razem, bez wyraźnej fabularnej kulminacji.
Ot, kameralna historia o relacji dwóch samotnych osób, która wcale nie musi przekształcić się w romans.
Jerry Maguire
Cameron Crowe, lata 90., Tom Cruise, zanim został ikoną jakościowego kina akcji. Wspaniała, rozdzierająca serduszko rzecz: opowieść o agencie sportowym, który po zawodowym kryzysie postanawia zmienić swoje podejście do pracy i klientów. Po zwolnieniu z firmy zostaje praktycznie sam, próbując odbudować karierę z jednym lojalnym zawodnikiem i wsparciem swojej współpracowniczki.
Obraz łączy wątki świata sportu z historią osobistej przemiany i relacji romantycznej. Głęboko ludzka opowieść o szukaniu sensu w pracy i życiu.
HBO Max: pełna lista nowości tego tygodnia
1 kwietnia
- Syrena I, odc. 1-8
- Syrena II, odc. 1-6
- Syrena III, odc. 1-6
- Plotkara, od. 1-18
- Plotkara II, odc. 1-25
- Plotkara III, odc. 1-22
- Plotkara IV, odc. 1-22
- Plotkara V, odc. 1-24
- Beetlejuice Beetlejuice
- Rick and Morty: Samurai & Shogun Parts 1 & 2
- Bez odwrotu
- Jestem końcem świata
- Fargo
2 kwietnia
- Deadliest Catch XII, odc. 1-20
- Szczęki
- Człowiek w ogniu
- W skrócie
3 kwietnia
- Dream Stage, odc. 1
- Jak wytresować smoka
- Jak wytresować smoka 2
- Jak wytresować smoka 3
- Między słowami
- Thinestra
4 kwietnia
- Twórca
- Jerry Maguire
- Po prostu uwierz
- Niepowstrzymany
5 kwietnia
- Żony Podlasia IV, odc. 1
- Duda Kontra Szafrański X, odc. 1
- Ciężarówką przez Chile, odc. 1
- Naprawy nie do naprawy VII, odc. 1
- Babski biznes II, odc. 1
