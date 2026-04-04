Paczka nowości w HBO Max. Co obejrzeć w wielkanocny weekend?

Długi weekend, świąteczny weekend! Co ciekawego wpadło na HBO Max? Sprawdzamy nowości w serwisie.

Michał Jarecki
hbo max syrena
W ostatnich dniach na HBO Max wpadło sporo nowości filmowych i serialowych, które z pewnością umilą subskrybentom długi wielkanocny weekend. Warner zasilił swoją bibliotekę przede wszystkim cenionymi produkcjami na licencji, ale znalazły się też świetne nowinki, głównie serialowe.

Sprawdźmy, na co warto rzucić okiem - poniżej prezentujemy nasze coweekendowe zestawienie TOP 5 najciekawszych premier HBO.

HBO Max: co obejrzeć w długi weekend?

Syrena

Piękna i trudna zarazem historia związku Deniz i Barışa. Odkąd mieli po 20 lat, aż do czasu ich rozwodu, przetrwali wiele niewyobrażalnych zdarzeń. Historia rozgrywa się między 2011 a 2021 rokiem - od ekscytującego i pełnego pasji początku, do smutnego i bolesnego rozwodu. Trzy sezony serialu są już dostępne w ofercie HBO Max.

Fargo

Najpierw do serwisu wpadło 5 sezonów genialnego serialu, wzorowanego na tym klasyku. Teraz przyszedł czas na oryginalną historię. Obraz braci Coenów to przewrotnie ironiczna opowieść o zbrodni, która miała być prostym sposobem na szybki zysk, a zamienia się w spiralę absurdalnej przemocy. Coenowie typowo dla siebie łączą tu czarny humor z brutalnym realizmem, bawiąc, niepokojąc i obnażając banalność zła. Wybitna rzecz.

Jak wytresować smoka

Kultowa już trylogia wspaniałych animacji od DreamWorks. Piękna opowieść o dorastaniu, odpowiedzialności i budowaniu mostów między światami, które z natury powinny się zwalczać. Śledzimy tu losy niepozornego, młodego wikinga Czkawki i jego niezwykłej więzi ze smokiem Szczerbatkiem, która stopniowo zmienia sposób myślenia całej społeczności. Cudne!

Między słowami

Zdecydowanie jeden z moich ukochanych filmów. Ten medytacyjny klasyczek w reżyserii Sofii Coppoli opowiada o dwójce Amerykanów, którzy poznają się podczas pobytu w Tokio. On jest wypalonym aktorem, ona młodą kobietą szukającą własnej drogi. Tytuł skupia się na prostych, codziennych rozmowach, niedopowiedzeniach i chwilach spędzanych razem, bez wyraźnej fabularnej kulminacji.
Ot, kameralna historia o relacji dwóch samotnych osób, która wcale nie musi przekształcić się w romans.

Jerry Maguire

Cameron Crowe, lata 90., Tom Cruise, zanim został ikoną jakościowego kina akcji. Wspaniała, rozdzierająca serduszko rzecz: opowieść o agencie sportowym, który po zawodowym kryzysie postanawia zmienić swoje podejście do pracy i klientów. Po zwolnieniu z firmy zostaje praktycznie sam, próbując odbudować karierę z jednym lojalnym zawodnikiem i wsparciem swojej współpracowniczki.
Obraz łączy wątki świata sportu z historią osobistej przemiany i relacji romantycznej. Głęboko ludzka opowieść o szukaniu sensu w pracy i życiu.

HBO Max: pełna lista nowości tego tygodnia

1 kwietnia

  • Syrena I, odc. 1-8
  • Syrena II, odc. 1-6
  • Syrena III, odc. 1-6
  • Plotkara, od. 1-18
  • Plotkara II, odc. 1-25
  • Plotkara III, odc. 1-22
  • Plotkara IV, odc. 1-22
  • Plotkara V, odc. 1-24
  • Beetlejuice Beetlejuice
  • Rick and Morty: Samurai & Shogun Parts 1 & 2
  • Bez odwrotu
  • Jestem końcem świata
  • Fargo

2 kwietnia

  • Deadliest Catch XII, odc. 1-20
  • Szczęki
  • Człowiek w ogniu
  • W skrócie

3 kwietnia

  • Dream Stage, odc. 1
  • Jak wytresować smoka
  • Jak wytresować smoka 2
  • Jak wytresować smoka 3
  • Między słowami
  • Thinestra

4 kwietnia

  • Twórca
  • Jerry Maguire
  • Po prostu uwierz
  • Niepowstrzymany

5 kwietnia

  • Żony Podlasia IV, odc. 1
  • Duda Kontra Szafrański X, odc. 1
  • Ciężarówką przez Chile, odc. 1
  • Naprawy nie do naprawy VII, odc. 1
  • Babski biznes II, odc. 1
Michał Jarecki
04.04.2026 09:16
