Co obejrzeć w Wielkanoc 2026. Perełki na długi weekend
Serwisy streamingowe, w przeciwieństwie do nas, nie mają wolnego w okresie świątecznym i nie próżnują, jeśli chodzi o dostarczanie swoim subskrybentom premier. W Wielkanoc 2026 będzie ich całkiem sporo. Oto najciekawsze tytuły.
Wielkimi krokami zbliża się Wielkanoc. Niektórzy spędzą ją na świeżym powietrzu, a inni, między kolejnymi kęsami sałatki jarzynowej, będą nadrabiać serialowe zaległości i polować na nowości. Słusznie - w ostatnim czasie do streamingu trafiło sporo interesujących produkcji odcinkowych, a okresie świątecznym pojawią się długo wyczekiwane nowości. Co obejrzeć? Sprawdzamy harmonogram premier na Wielkanoc 2026.
Premiery w streamingu na Wielkanoc 2026. Co obejrzeć?
Smashing Machine
- Tytuł filmu: Smashing Machine (The Smashing Machine)
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 2h 3m
- Reżyseria: Benny Safdie
- Obsada: Dwayne Johnson, Emily Blunt, Ryan Bader, Bas Rutten
- Ocena IMDb: 6.3/10
Do Prime Video wpadnie również jedna z głośniejszych produkcji minionego roku, czyli "Smashing Machine". Skupia się ona na Marku Kerrze, sensacją mieszanych sztuk walki. Fizycznie jest silny, lecz w środku - walczy ze swoimi słabościami i demonami. Kiedy pewnego razu po przedawkowaniu środków przeciwbólowych trafia do szpitala, dochodzi do niego, że jego kariera może lec w gruzach. Mark postanawia wziąć się w garść i rozpoczyna mordercze treningi przed zbliżającym się turniejem w Japonii.
Gangi Galicji, 2. sezon
- Tytuł serialu: Gangi Galicji (Clanes)
- Lata emisji: 2024-
- Liczba sezonów: 2
- Twórcy: Jorge Guerricaechevarría
- Obsada: Clara Lago, Tamar Novas, Xosé A. Touriñán, Melania Cruz
- Ocena IMDb: 6.4/10
"Gangi Galicji" wracają z 2. sezonem. Fabuła serialu skupia się na Anie (Clara Lago), młodej prawniczce, która po zabójstwie swojego ojca odkrywa, że prowadził on podwójne życie. Ana postanawia zostawić wszystko, co do tej pory budowała, by wyrównać rachunki z przeszłości i zemścić się na zabójcach swojego ojca. Prawniczką zaczyna interesować się Daniel (Tamar Novas), syn handlarza narkotyków i przywódca klanu Padin. Ana, która ma ogromne doświadczenie za sprawą pracy w jednej z madryckich kancelarii, decyduje się na infiltrację kartelu narkotykowego, a jedyną opcją, by to zrobić, jest zbliżenie się do jego przywódcy.
Under Salt Marsh
- Tytuł serialu: Under Salt Marh
- Lata emisji: 2026
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Claire Oakley
- Obsada: Kelly Reilly, Rafe Spall, Jonathan Pryce, Julian Lewis Jones
W okresie wielkanocnym będzie można obejrzeć również 2 pierwsze odcinki serialu "Under Salt Marsh". Akcja produkcji z Kelly Reilly w roli głównej rozgrywa się w fikcyjnym walijskim miasteczku Morfa Halen. W czasie, gdy mieszkańcy przygotowują się na potężny sztorm, Jackie Ellis, była detektywka, a obecnie nauczycielka, dokonuje szokującego odkrycia, które dotyczy nierozwiązanej sprawy sprzed lat. Doprowadza to do spotkania z dawnym kolegą z policji, z którym Jackie będzie musiała rozwiązać tajemnicę, zanim sztorm bezpowrotnie zmyje dowody zbrodni.
Freaky Tales
- Tytuł filmu: Freaky Tales (Freaky Tales)
- Rok produkcji: 2024
- Czas trwania: 1h 46m
- Reżyseria: Anna Boden, Ryan Fleck
- Obsada: Pedro Pascal, Tom Hanks, Jack Champion, Angus Cloud
- Ocena IMDb: 6.2/10
Świetnie oceniany film akcji z gwiazdorską obsadą również będzie dostępny dla subskrybentów SkyShowtime na początku kwietnia. Akcja "Freaky Tales" osadzona jest w Oakland w latach 80., kiedy to losy koszykarza, skorumpowanego policjanta, raperek, punków, neonazistów i windykatora nieoczekiwanie się krzyżują. To produkcja pełna zwrotów akcji i jazda bez trzymanki, w której wystąpili m.in. Pedro Pascal czy Tom Hanks.
Misja: Pizza
- Tytuł filmu: Misja: Pizza (Pizza Movie)
- Rok produkcji: 2026
- Czas trwania: 1h 32m
- Reżyseria: Nick Kocher, Brian McElhaney
- Obsada: Daniel Radcliffe (głos), Gaten Matarazzo, Lulu Wilson, Sean Giambrone
- Ocena IMDb: 7.6/10
"Misja: Pizza" to film oryginalny od Hulu w gwiazdorskiej obsadzie, który lada chwila zadebiutuje w Disney+. Jego akcja rozpoczyna się, kiedy grupa studentów schodzi na parter do holu akademika, żeby odebrać swoją zamówioną wcześniej pizzę. Wszyscy są na głębokim haju, co doprowadza do tego, że ich pozornie prosta wyprawa po schodach zamienia się w wielką przygodę.
Premiery w streamingu na Wielkanoc 2026 - pełna lista
NETFLIX
- 2.04 - Pan Wilk i spółka: Serial, 2. sezon
- 2.04 - Grzechy Kujo
- 2.04 - Alkhallat+: Serial
- 2.04 - XO, Kitty, 3. sezon
- 2.04 - Agent z góry
- 2.04 - The Ramparts of Ice
- 3.04 - Prawda o tragedii Moriah Wilson
- 3.04 - Poczuj mój głos
- 3.04 - Bloodhounds, 2. sezon
- 3.04 - Wysokie fale, 3. sezon
- 3.04 - Prawa sprawa, 2. sezon
- 3.04 - Gangi Galicji, 2. sezon
HBO MAX
- 2.04 - Deadliest Catch, 12. sezon, odc. 1-20
- 2.04 - Szczęki
- 2.04 - Człowiek w ogniu
- 2.04 - W skrócie
- 3.04 - Dream Stage, odc. 1
- 3.04 - Jak wytresować smoka
- 3.04 - Jak wytresować smoka 2
- 3.04 - Jak wytresować smoka 3
- 3.04 - Między słowami
- 3.04 - Thinestra
- 4.04 - Twórca
- 4.04 - Jerry Maguire
- 4.04 - Po prostu uwierz
- 4.04 - Niepowstrzymany
- 5.04 - Żony Podlasia, 4. sezon, odc. 1
- 5.04 - Duda Kontra Szafrański, 10. sezon, odc. 1
- 5.04 - Ciężarówką przez Chile, odc. 1
- 5.04 - Naprawy nie do naprawy, 7. sezon, odc. 1
- 5.04 - Babski biznes, 2. sezon, odc. 1
- 6.04 - Jestem z Polski, 17. sezon, odc. 1
PRIME VIDEO
- 4.04 - Smashing Machine
SKYSHOWTIME
- 2.04 - Under Salt Marsh
- 4.04 - Psi Patrol
- 4.04 - Freaky Tales
- 4.04 - Eddington
DISNEY+
- 3.04 - Misja: Pizza
- 6.04 - Gwiezdne wojny: Maul - Mistrz cienia
