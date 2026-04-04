Kiedy premiera Pasji 2? Mel Gibson planuje wielki powrót

Jednym z kluczowych i najczęściej omawianych w okolicach Wielkanocy jest oczywiście "Pasja". Kultowe już dzieło Mela Gibsona to zdecydowanie przykład głośnego, prowokującego do debaty, kina. Od jakiegoś czasu wiadomo, że reżyser planuje powrócić z kontynuacją. Co o niej wiemy?

Adam Kudyba
22 lata temu na wielki ekran trafił tytuł zdecydowanie wyjątkowy i kontrowersyjny. W 2004 roku, dokładnie w Środę Popielcową, miała miejsce premiera "Pasji" - filmu Mela Gibsona, odtwarzającego ostatnie 12 godzin życia Jezusa, poprzedzających jego ukrzyżowanie. Reżyser mocno pracował ze swoimi aktorami nad tym dziełem - jednym z najsłynniejszych faktów dotyczących tej produkcji m.in. jest posługiwanie się łaciną, aramejskim i hebrajskim językiem.

Co wiemy o Pasji 2? Mel Gibson ma wielkie plany

"Pasja" wzbudzała ogrom kontrowersji, zwłaszcza wśród środowisk katolickich, podejrzewających, że film może być bluźnierstwem. Skończyło się na 3 nominacjach do Oscarów i 612 milionach dolarów w box office. Było jednak jasne, że ambicje Gibsona nie kończą się na jednym filmie i zamierza dużo szerzej opowiedzieć historię skupioną wokół Jezusa Chrystusa.

Choć od jakiegoś czasu na ten temat jest stosunkowo cicho, wiadomo, że Mel Gibson ma plan uczynić z "Pasji" trylogię. Oznacza to, że w planach są jeszcze dwie części. "Pasja 2", póki co nosząca nazwę "The Resurrection of the Christ", zgodnie z najbardziej aktualnymi informacjami, ma mieć premierę 26 marca 2027 roku - w Wielki Piątek. Żeby było ciekawiej, trzecia i finałowa część trylogii, ma zaplanowane wejście na wielki ekran 40 dni później, tj. 6 maja 2027 roku.

Co wiadomo na temat fabuły "Pasji 2"? Zgodnie z tytułem, ma ona rozgrywać się po ukrzyżowaniu Jezusa, co pod kątem fabularnym nie jest wielkim zaskoczeniem. Dość nieoczywisty za to zapowiada się ton filmu - Gibson zapowiada bowiem, że będzie to "kwasowy trip", w trakcie którego mogą pojawić się też wątki zstąpienia Jezusa do piekieł w ramach duchowej podróży, upadłych aniołów i mąk piekielnych. Rzeczywiście, brzmi to jak dość mocna wizja, którą Gibson pewnie zrealizuje z właściwym sobie rozmachem. Budżet filmu ma wynosić 100 milionów dolarów - to trzy razy większa kwota niż ta, którą dysponował w przypadku "Pasji".

Pasja 2 - obsada filmu

Wokół obsady "Pasji 2" od dawna jest dużo szumu. Głównie dlatego, że praktycznie wszyscy główni członkowie obsady oryginalnego filmu nie pojawią się w "The Resurrection of the Christ". Nie zobaczymy Jima Caviezela w roli Jezusa, Maia Morgenstern nie powtórzy roli Maryi, Francesco de Vito nie będzie ponownie Piotrem, a Hristo Naumov Shopov nie wcieli się w Piłata. W obsadzie nie znalazła się finalnie także Monica Bellucci, w "Pasji" grająca Marię Magdalenę.

W związku z tym Gibson musiał dokonać gruntownych zmian. Z polskiej perspektywy niewątpliwie najciekawszym wyborem będzie Kasia Smutniak - polsko-włoska aktorka, która została wybrana do roli Maryi, zastępując Maię Morgenstern. Decyzja ta wywołała w Polsce wściekłość środowisk konserwatywnych, głównie ze względu na to, że aktorka swego czasu publicznie poparła Strajk Kobiet i szeroko zakrojone protesty w związku z zaostrzeniem prawa aborcyjnego.

Oto obsada "Pasji 2":

  • Jaakko Ohtonen jako Jezus
  • Mariela Garriga jako Maria Magdalena
  • Kasia Smutniak jako Maryja
  • Pier Luigi Pasino jako Piotr
  • Riccardo Scamarcio jako Poncjusz Piłat
  • Rupert Everett jako Abraham
04.04.2026 06:15
