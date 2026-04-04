Kiedy premiera Pasji 2? Mel Gibson planuje wielki powrót

22 lata temu na wielki ekran trafił tytuł zdecydowanie wyjątkowy i kontrowersyjny. W 2004 roku, dokładnie w Środę Popielcową, miała miejsce premiera "Pasji" - filmu Mela Gibsona, odtwarzającego ostatnie 12 godzin życia Jezusa, poprzedzających jego ukrzyżowanie. Reżyser mocno pracował ze swoimi aktorami nad tym dziełem - jednym z najsłynniejszych faktów dotyczących tej produkcji m.in. jest posługiwanie się łaciną, aramejskim i hebrajskim językiem.

Co wiemy o Pasji 2? Mel Gibson ma wielkie plany

"Pasja" wzbudzała ogrom kontrowersji, zwłaszcza wśród środowisk katolickich, podejrzewających, że film może być bluźnierstwem. Skończyło się na 3 nominacjach do Oscarów i 612 milionach dolarów w box office. Było jednak jasne, że ambicje Gibsona nie kończą się na jednym filmie i zamierza dużo szerzej opowiedzieć historię skupioną wokół Jezusa Chrystusa.

Choć od jakiegoś czasu na ten temat jest stosunkowo cicho, wiadomo, że Mel Gibson ma plan uczynić z "Pasji" trylogię. Oznacza to, że w planach są jeszcze dwie części. "Pasja 2", póki co nosząca nazwę "The Resurrection of the Christ", zgodnie z najbardziej aktualnymi informacjami, ma mieć premierę 26 marca 2027 roku - w Wielki Piątek. Żeby było ciekawiej, trzecia i finałowa część trylogii, ma zaplanowane wejście na wielki ekran 40 dni później, tj. 6 maja 2027 roku.

Co wiadomo na temat fabuły "Pasji 2"? Zgodnie z tytułem, ma ona rozgrywać się po ukrzyżowaniu Jezusa, co pod kątem fabularnym nie jest wielkim zaskoczeniem. Dość nieoczywisty za to zapowiada się ton filmu - Gibson zapowiada bowiem, że będzie to "kwasowy trip", w trakcie którego mogą pojawić się też wątki zstąpienia Jezusa do piekieł w ramach duchowej podróży, upadłych aniołów i mąk piekielnych. Rzeczywiście, brzmi to jak dość mocna wizja, którą Gibson pewnie zrealizuje z właściwym sobie rozmachem. Budżet filmu ma wynosić 100 milionów dolarów - to trzy razy większa kwota niż ta, którą dysponował w przypadku "Pasji".

Pasja 2 - obsada filmu

Wokół obsady "Pasji 2" od dawna jest dużo szumu. Głównie dlatego, że praktycznie wszyscy główni członkowie obsady oryginalnego filmu nie pojawią się w "The Resurrection of the Christ". Nie zobaczymy Jima Caviezela w roli Jezusa, Maia Morgenstern nie powtórzy roli Maryi, Francesco de Vito nie będzie ponownie Piotrem, a Hristo Naumov Shopov nie wcieli się w Piłata. W obsadzie nie znalazła się finalnie także Monica Bellucci, w "Pasji" grająca Marię Magdalenę.

W związku z tym Gibson musiał dokonać gruntownych zmian. Z polskiej perspektywy niewątpliwie najciekawszym wyborem będzie Kasia Smutniak - polsko-włoska aktorka, która została wybrana do roli Maryi, zastępując Maię Morgenstern. Decyzja ta wywołała w Polsce wściekłość środowisk konserwatywnych, głównie ze względu na to, że aktorka swego czasu publicznie poparła Strajk Kobiet i szeroko zakrojone protesty w związku z zaostrzeniem prawa aborcyjnego.

Oto obsada "Pasji 2":

Jaakko Ohtonen jako Jezus

jako Jezus Mariela Garriga jako Maria Magdalena

jako Maria Magdalena Kasia Smutniak jako Maryja

jako Maryja Pier Luigi Pasino jako Piotr

jako Piotr Riccardo Scamarcio jako Poncjusz Piłat

jako Poncjusz Piłat Rupert Everett jako Abraham

Adam Kudyba 04.04.2026 06:15

