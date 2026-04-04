Nadchodzą święta z Barbie. Film pokażą w telewizji

Zwykle bywa tak, że telewizyjny repertuar jest dość klasyczny i opierający się na starszych produkcjach. W tym roku zajdzie skromna zmiana, bowiem na telewizory odbiorców w całej Polsce zawita Barbie we własnej osobie. A raczej w osobie Margot Robbie. Sprawdzamy, kiedy będzie można zobaczyć film Grety Gerwig.

Adam Kudyba
Kto nie lubi wsuwać jajek i kiełbasek do "wysoki sądzie, to jest profesor Rafał Wilczur"? Chyba nikt się nie przyzna. "Znachor" oraz wiele innych kultowych produkcji stały się niemal symbolami - i to nawet nie tylko dlatego, że są przykładami dobrego kina. Bardziej dlatego, że są topowymi tytułami obstawiającymi programy telewizyjne w okresie Świąt Wielkanocnych. Ja bym jeszcze dorzucił "Człowieka w żelaznej masce". Tegoroczne święta pod kątem telewizyjnym zostaną wzbogacone o jeden z najgłośniejszych filmów ostatnich lat.

Barbie w telewizji. W wielkanocny weekend wracamy do różowego świata

Barbie (Margot Robbie) poznajemy w trakcie odbywania tradycyjnych rytuałów dnia codziennego, który wypełniony jest...byciem sobą. Barbieland, w którym mieszka główna bohaterka, jest jednym wielkim społeczeństwem, w którym każda Barbie ma swoją - istotną społecznie rolę - mamy prezydentkę, lekarkę, dyplomatkę i wiele, wiele innych. Kenowie stanowią w tej wypełnionej różem krainie raczej drugi plan i ich dzień wypełnia plażowanie, prężenie muskułów i napakowanych torsów. Utopia zacznie się załamywać, gdy Stereotypowa Barbie (Robbie) zacznie się "psuć" - jej stopy dotkną ziemi, a na jej ciele pojawia się cellulit. By odwrócić bieg wydarzeń, w towarzystwie Kena (Ryan Gosling) uda się do Prawdziwego Świata.

Jeśli ktoś jeszcze nie zetknął się z tym filmem, nie zdążył go nadrobić, albo może chciałby go pokazać dzieciakom, będzie miał na to szanse. "Barbie" znalazła się bowiem w programie telewizyjnym na weekend wielkanocny - film Grety Gerwig zostanie wyemitowany dokładnie o 21:45 w Wielką Sobotę, tj. 4 kwietnia na TVN. Trzeba przyznać, że będzie miał ciekawych "sąsiadów" - przed "Barbie" widzowie TVN będą mogli obejrzeć kolejny odcinek programu "Mam Talent", a po filmie Gerwig, w sam raz na noc, telewizja puści horror "To".

"Barbie" to jeden z największych hitów 2023 roku, kulturowy fenomen, który niejako połączył się promocyjnie z "Oppenheimerem", tworząc jedno z najciekawszych zjawisk kinowych ostatnich lat, znane jako "Barbenheimer". Greta Gerwig zdecydowała się przenieść na wielki ekran losy Barbie i Kena, co się nie tylko opłaciło finansowo (1,4 mld dolarów w box office), ale również dało pole do popisu świetnym aktorom: Ryan Gosling i America Ferrera otrzymali nominacje do Oscarów za drugoplanowe role. Ostatecznie, mimo nominowania w ośmiu kategoriach, jedyną statuetkę film dostał za piosenkę Billie Eilish, "What Was I Made For?".

Czytaj więcej w Spider's Web:

04.04.2026 08:15
Najnowsze
7:31
Wszystko, co wiemy o Barbie 2. Kiedy wielki hit powróci?
Aktualizacja: 2026-04-04T07:31:00+02:00
6:15
Kiedy premiera Pasji 2? Mel Gibson planuje wielki powrót
Aktualizacja: 2026-04-04T06:15:00+02:00
19:31
Sąd w Europie: podwyżki Netfliksa są nielegalne. Platforma zwróci pieniądze?
Aktualizacja: 2026-04-03T19:31:43+02:00
18:33
Apple TV dostarczył perełkę. Ten serial jest boski
Aktualizacja: 2026-04-03T18:33:00+02:00
16:31
Gdzie kręcono "Podlasie"? Netflix spełnił obietnicę
Aktualizacja: 2026-04-03T16:31:00+02:00
15:29
Najlepsze filmy familijne na Wielkanoc. TOP 12 na długi weekend
Aktualizacja: 2026-04-03T15:29:39+02:00
15:18
Użytkownicy Netfliksa nalegają, żebyś obejrzał genialny film wojenny. Coś więcej niż seans
Aktualizacja: 2026-04-03T15:18:56+02:00
14:50
Henry Cavill melduje się u Jamesa Bonda. Ale nie w tej roli, co myślisz
Aktualizacja: 2026-04-03T14:50:35+02:00
13:07
Oni cię zabiją, a mnie rozbawili. Ten film to świetna rozrywka
Aktualizacja: 2026-04-03T13:07:54+02:00
11:42
Nowy kandydat do roli Aragorna. Frodo się wygadał
Aktualizacja: 2026-04-03T11:42:27+02:00
11:10
Ekspedycja XD nadchodzi. Canal+ ujawnił datę premiery nowej komedii
Aktualizacja: 2026-04-03T11:10:19+02:00
10:24
Znamy kolejność występów na Eurowizji 2026. Kiedy Polska?
Aktualizacja: 2026-04-03T10:24:01+02:00
9:54
Detektyw Surprenant bada zbrodnię, a mnie wciąga. Canal+ miał nosa
Aktualizacja: 2026-04-03T09:54:41+02:00
9:21
Ryan Gosling miał zagrać w nowym sci-fi. To już nieaktualne
Aktualizacja: 2026-04-03T09:21:22+02:00
8:21
HBO opowie o Harrym Potterze już w kwietniu. Genialna zapowiedź
Aktualizacja: 2026-04-03T08:21:47+02:00
8:14
5 najlepszych nowości Netfliksa na długi weekend. Co warto obejrzeć?
Aktualizacja: 2026-04-03T08:14:55+02:00
19:05
W 2026 roku Netflix nie miał lepszego filmu akcji. Wpadł po cichu, a robi głośną rozpierduchę
Aktualizacja: 2026-04-02T19:05:00+02:00
18:02
Najlepsze fantasy Prime Video wreszcie znalazło godnego następcę. Amazon trafił w dziesiątkę
Aktualizacja: 2026-04-02T18:02:00+02:00
17:29
Policja zatrzymała agresora z filmu Książula. Grozi mu surowa kara
Aktualizacja: 2026-04-02T17:29:00+02:00
17:07
Nowa komedia Netfliksa jest tak komfortowa, że aż dostałem mdłości
Aktualizacja: 2026-04-02T17:07:27+02:00
