Nadchodzą święta z Barbie. Film pokażą w telewizji

Ładowanie...

Kto nie lubi wsuwać jajek i kiełbasek do "wysoki sądzie, to jest profesor Rafał Wilczur"? Chyba nikt się nie przyzna. "Znachor" oraz wiele innych kultowych produkcji stały się niemal symbolami - i to nawet nie tylko dlatego, że są przykładami dobrego kina. Bardziej dlatego, że są topowymi tytułami obstawiającymi programy telewizyjne w okresie Świąt Wielkanocnych. Ja bym jeszcze dorzucił "Człowieka w żelaznej masce". Tegoroczne święta pod kątem telewizyjnym zostaną wzbogacone o jeden z najgłośniejszych filmów ostatnich lat.

REKLAMA

Barbie w telewizji. W wielkanocny weekend wracamy do różowego świata

Barbie (Margot Robbie) poznajemy w trakcie odbywania tradycyjnych rytuałów dnia codziennego, który wypełniony jest...byciem sobą. Barbieland, w którym mieszka główna bohaterka, jest jednym wielkim społeczeństwem, w którym każda Barbie ma swoją - istotną społecznie rolę - mamy prezydentkę, lekarkę, dyplomatkę i wiele, wiele innych. Kenowie stanowią w tej wypełnionej różem krainie raczej drugi plan i ich dzień wypełnia plażowanie, prężenie muskułów i napakowanych torsów. Utopia zacznie się załamywać, gdy Stereotypowa Barbie (Robbie) zacznie się "psuć" - jej stopy dotkną ziemi, a na jej ciele pojawia się cellulit. By odwrócić bieg wydarzeń, w towarzystwie Kena (Ryan Gosling) uda się do Prawdziwego Świata.

Jeśli ktoś jeszcze nie zetknął się z tym filmem, nie zdążył go nadrobić, albo może chciałby go pokazać dzieciakom, będzie miał na to szanse. "Barbie" znalazła się bowiem w programie telewizyjnym na weekend wielkanocny - film Grety Gerwig zostanie wyemitowany dokładnie o 21:45 w Wielką Sobotę, tj. 4 kwietnia na TVN. Trzeba przyznać, że będzie miał ciekawych "sąsiadów" - przed "Barbie" widzowie TVN będą mogli obejrzeć kolejny odcinek programu "Mam Talent", a po filmie Gerwig, w sam raz na noc, telewizja puści horror "To".

"Barbie" to jeden z największych hitów 2023 roku, kulturowy fenomen, który niejako połączył się promocyjnie z "Oppenheimerem", tworząc jedno z najciekawszych zjawisk kinowych ostatnich lat, znane jako "Barbenheimer". Greta Gerwig zdecydowała się przenieść na wielki ekran losy Barbie i Kena, co się nie tylko opłaciło finansowo (1,4 mld dolarów w box office), ale również dało pole do popisu świetnym aktorom: Ryan Gosling i America Ferrera otrzymali nominacje do Oscarów za drugoplanowe role. Ostatecznie, mimo nominowania w ośmiu kategoriach, jedyną statuetkę film dostał za piosenkę Billie Eilish, "What Was I Made For?".

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

REKLAMA

Adam Kudyba 04.04.2026 08:15

Ładowanie...