Wystartował 3. sezon The Traitors. Zdrajcy. Kiedy nowe odcinki?

"The Traitors. Zdrajcy" to jeden z najbardziej ekscytujących programów, które obecnie emituje TVN. Jest on oparty na holenderskim formacie "De Verraders", który doczekał się m.in. amerykańskiej i brytyjskiej odsłony, a w 2023 roku zawitał również do Polski.

Emocjonujące reality show inspirowane grą "Mafia" skupia się na rywalizacji Lojalnych oraz Zdrajców, którzy walczą o nawet 500 tys. zł, wykonując przygotowane zadania. Tytułowi Zdrajcy muszą dodatkowo potajemnie eliminować Lojalnych podczas narady. Tymczasem Lojalni eliminują potencjalnych Zdrajców podczas narady przy okrągłym stole. Nagrodę pieniężną wygrają tylko wtedy, gdy ostatni Zdrajca opuści zamek. W przeciwnym razie pieniądze trafiają do przeciwnej grupy. Program kręcono w zamku Chateau de Bournel we Francji, a prowadzi go Malwina Wędzikowska.

The Traitors. Zdrajcy 3 - kiedy emisja nowych odcinków? 3. sezon wystartował

W niedzielę, 22 lutego, o godzinie 19:45 zadebiutował 1. odcinek 3. sezonu "The Traitors. Zdrajcy". Kolejne epizody będą debiutować co tydzień o tej samej porze. Będzie ich w sumie 12, a zatem intrygi uczestników widzowie będą mogli śledzić aż do maja. Format jest emitowany zarówno na antenie TVN, jak i w serwisach HBO Max oraz Player.

Oto szczegółowy harmonogram emisji nowych odcinków:

1. odcinek - 22 lutego

2. odcinek - 1 marca

3. odcinek - 8 marca

4. odcinek - 15 marca

5. odcinek - 22 marca

6. odcinek - 29 marca

7. odcinek - 5 kwietnia

8. odcinek - 12 kwietnia

9. odcinek - 19 kwietnia

10. odcinek - 26 kwietnia

11. odcinek - 3 maja

The Traitors. Zdrajcy 3 - uczestnicy. Kto bierze udział w programie?

W "The Traitors. Zdrajcy" jak zwykle nie zabrakło wyrazistych uczestników. W tej edycji o zwycięstwo walczą 22 osoby, m.in. DJ-ka, ksiądz, zawodowy pokerzysta, strażak czy striptizerka, a także dwie siostry i małżeństwo policjantów. Oto lista uczestników:

Rafał Główczyński - ksiądz

Paweł Sobierajski - starszy kucharz/chef zmianowy w renomowanym warszawskim hotelu

Wioleta Przystarz - dyplomowana trenerka biznesu, coach i mentorka, w sieci znana jako "Królowa Motywacji"

Oliwia Żelichowska - studentka dziennikarstwa

Tomasz Wiśniewski - strażak, uczestnik brytyjskich reality shows

Katarzyna Brzozowska - animatorka eventowa i autorka książek dla dzieci

Łucja Rybak - influencerka, aktorka i organizatorka eventów

Jarosław Pawłóczenko - manager klubu nocnego i barman w kultowym klubie

Igor Powierża - pilot prywatnego odrzutowca

Dorota Matuszak - policjantka z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego

Wojciech Matuszak - policjant z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego

Andrzej Juskowiak - pełnomocnik zarządu ds. umów najmu w dużej korporacji i ławnik w sądzie karnym

Magda Swat - influencerka, modelka i modystka

Daria Chojnacka - DJ-ka i modelka

Iza Chojnacka - konferansjerka i modelka

Maks Baczyński - student psychologii i początkujący model

Karolina Mrowińska - handlowczyni internetowa i influencerka

Sebastian Tomala - barber, model i influencer

Dariusz Majerek - wykładowca matematyki, statystyk i doktor nauk

Natalia Prokaziuk - trenerka i mentorka agentów ubezpieczeniowych, trenerka public speaking oraz edukatorka AI

Maciej Mazurkiewicz - manager w znanym biurze podróży

Marcin Lipski - aktor, frontman MC Fire, członek Totoimpro i producent filmów

Katarzyna Szopińska - psycholożka i seksuolożka

Piotr Sowiński - zawodowy pokerzysta

Marianna Wie - striptizerka, tarocistka/wiedźma i twórczyni w mediach społecznościowych

Anna Bortniak 28.02.2026 13:15

