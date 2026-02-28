Wystartował 3. sezon The Traitors. Zdrajcy. Kiedy nowe odcinki?
Wystartował 3. sezon programu "The Traitors. Zdrajcy". Premierowy odcinek nowej odsłony emocjonującego programu, gdzie zdrajcy i lojalni walczą o zwycięstwo, można było obejrzeć zarówno na antenie TVN, jak i w serwisach HBO Max oraz Player. Kiedy oglądać kolejne epizody? Oto harmonogram.
"The Traitors. Zdrajcy" to jeden z najbardziej ekscytujących programów, które obecnie emituje TVN. Jest on oparty na holenderskim formacie "De Verraders", który doczekał się m.in. amerykańskiej i brytyjskiej odsłony, a w 2023 roku zawitał również do Polski.
Emocjonujące reality show inspirowane grą "Mafia" skupia się na rywalizacji Lojalnych oraz Zdrajców, którzy walczą o nawet 500 tys. zł, wykonując przygotowane zadania. Tytułowi Zdrajcy muszą dodatkowo potajemnie eliminować Lojalnych podczas narady. Tymczasem Lojalni eliminują potencjalnych Zdrajców podczas narady przy okrągłym stole. Nagrodę pieniężną wygrają tylko wtedy, gdy ostatni Zdrajca opuści zamek. W przeciwnym razie pieniądze trafiają do przeciwnej grupy. Program kręcono w zamku Chateau de Bournel we Francji, a prowadzi go Malwina Wędzikowska.
The Traitors. Zdrajcy 3 - kiedy emisja nowych odcinków? 3. sezon wystartował
W niedzielę, 22 lutego, o godzinie 19:45 zadebiutował 1. odcinek 3. sezonu "The Traitors. Zdrajcy". Kolejne epizody będą debiutować co tydzień o tej samej porze. Będzie ich w sumie 12, a zatem intrygi uczestników widzowie będą mogli śledzić aż do maja. Format jest emitowany zarówno na antenie TVN, jak i w serwisach HBO Max oraz Player.
Oto szczegółowy harmonogram emisji nowych odcinków:
- 1. odcinek - 22 lutego
- 2. odcinek - 1 marca
- 3. odcinek - 8 marca
- 4. odcinek - 15 marca
- 5. odcinek - 22 marca
- 6. odcinek - 29 marca
- 7. odcinek - 5 kwietnia
- 8. odcinek - 12 kwietnia
- 9. odcinek - 19 kwietnia
- 10. odcinek - 26 kwietnia
- 11. odcinek - 3 maja
The Traitors. Zdrajcy 3 - uczestnicy. Kto bierze udział w programie?
W "The Traitors. Zdrajcy" jak zwykle nie zabrakło wyrazistych uczestników. W tej edycji o zwycięstwo walczą 22 osoby, m.in. DJ-ka, ksiądz, zawodowy pokerzysta, strażak czy striptizerka, a także dwie siostry i małżeństwo policjantów. Oto lista uczestników:
- Rafał Główczyński - ksiądz
- Paweł Sobierajski - starszy kucharz/chef zmianowy w renomowanym warszawskim hotelu
- Wioleta Przystarz - dyplomowana trenerka biznesu, coach i mentorka, w sieci znana jako "Królowa Motywacji"
- Oliwia Żelichowska - studentka dziennikarstwa
- Tomasz Wiśniewski - strażak, uczestnik brytyjskich reality shows
- Katarzyna Brzozowska - animatorka eventowa i autorka książek dla dzieci
- Łucja Rybak - influencerka, aktorka i organizatorka eventów
- Jarosław Pawłóczenko - manager klubu nocnego i barman w kultowym klubie
- Igor Powierża - pilot prywatnego odrzutowca
- Dorota Matuszak - policjantka z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego
- Wojciech Matuszak - policjant z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego
- Andrzej Juskowiak - pełnomocnik zarządu ds. umów najmu w dużej korporacji i ławnik w sądzie karnym
- Magda Swat - influencerka, modelka i modystka
- Daria Chojnacka - DJ-ka i modelka
- Iza Chojnacka - konferansjerka i modelka
- Maks Baczyński - student psychologii i początkujący model
- Karolina Mrowińska - handlowczyni internetowa i influencerka
- Sebastian Tomala - barber, model i influencer
- Dariusz Majerek - wykładowca matematyki, statystyk i doktor nauk
- Natalia Prokaziuk - trenerka i mentorka agentów ubezpieczeniowych, trenerka public speaking oraz edukatorka AI
- Maciej Mazurkiewicz - manager w znanym biurze podróży
- Marcin Lipski - aktor, frontman MC Fire, członek Totoimpro i producent filmów
- Katarzyna Szopińska - psycholożka i seksuolożka
- Piotr Sowiński - zawodowy pokerzysta
- Marianna Wie - striptizerka, tarocistka/wiedźma i twórczyni w mediach społecznościowych
Czytaj więcej w Spider's Web:
- The Traitors. Zdrajcy: 2. sezon zaczął się z impetem. Warto było na niego czekać
- W programie "The Traitors. Zdrajcy" prowadząca wywaliła uczestników jeszcze przed przerwą reklamową
- Grałeś kiedyś w imprezową "Mafię"? TVN zrobi program na jej podstawie
- Nowe zasady w The Floor. Zaostrzą rywalizację
- 5. sezon The Floor zmierza na ekrany. To mój ulubiony teleturniej