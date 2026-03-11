Dubiel tłumaczył się u Wojewódzkiego. Nawet prowadzący się załamał

Ładowanie...

Mijają 3 lata od rozpoczęcia afery Pandora Gate, afery w polskim internecie o podłożu pedofilskim, w której centrum znalazł się youtuber Stuart "Stuu" Burton. W konsekwencji cień padł również na najbliższe grono youtubera, w tym na Marcina Dubiela. Został on oskarżony o to, że miał wiedzę na temat kontaktów Stuu z nieletnią dziewczyną i pomagał mu je utrzymywać. Takie zarzuty pojawiły się w materiałach Sylwestra Wardęgi, jednak Dubiel konsekwentnie zaprzeczał, jakby coś takiego miało miejsce. Ostatecznie pozwał go o zniesławienie.

W kwietniu 2025 roku sąd pierwszej instancji wyrokiem nieprawomocnym orzekł na korzyść Dubiela. Niemal rok później, w lutym 2026 roku zapadł prawomocny wyrok - Wardęga został uznany winnym pomówień. "Rok temu sąd pierwszej instancji ustalił bez cienia wątpliwości, że zostałem pomówiony. Przesłuchał wielu świadków i zapoznał się z dowodami. Ustalił fakty. Potwierdził, że nie miałem wiedzy, nie kryłem i nie byłem niczym pomocnikiem" - napisał na Instagramie.

Teraz Dubiel pojawił się w programie "Kuba Wojewódzki", gdzie również został poruszony ten temat. Mimo że prawnie został oczyszczony z zarzutów, to sprawa wciąż się za nim ciągnie i nie da się oprzeć wrażeniu, że w influencerze nie zaszła żadna przemiana.

Marcin Dubiel tłumaczył się w programie Kuby Wojewódzkiego

Dubiel zasiadł na kanapie Kuby Wojewódzkiego wraz z Piotrem Gąsowskim. Influencer był uśmiechnięty, odbijał piłeczki Wojewódzkiego i pozwalał sobie na żarty. W trakcie rozmowy ujawnił, że być może powstanie o nim filmie, a on sam na razie pisze kolejną książkę. Do pewnego momentu konwersacja toczyła się gładko, aż Wojewódzki nie nawiązał bezpośrednio do Pandora Gate. Wtedy atmosfera zgęstniała.

Na sam koniec, kiedy Dubiel przyznał, że przez ostatnie 3 lata żył wyłącznie ze swoich oszczędności i niejednokrotnie pobił się z kimś w obronie swojego dobrego imienia, Wojewódzki postanowił wyjaśnić kompletnie zielonemu Gąsowskiemu, o co w ogóle chodziło w aferze Pandora Gate, a następnie spytał Dubiela, czy uważa, że "moralnie ta sprawa się skończyła" i czy jest czysty. Influencer odpowiedział:

Wewnętrznie ja jestem czysty od samego początku.

Po chwili Wojewódzki dodał, że Dubiel tak naprawdę wygrał proces z Wardęgą, który tylko interpretował rzeczywistość. Ludzie nigdy jednak nie dowiedzieli się, jak ta rzeczywistość wyglądała. Kiedy ponownie dopytał o "moralne zakończenie sprawy", influencer podkreślił:

Ona dla mnie nie rozpoczęła się od samego początku, bo ja jestem czysty.

Dziennikarz postanowił zadać Dubielowi ostateczne pytanie: "Czy masz poczucie winy, że ocierałeś się o dwuznaczne sytuacje, które są, moim zdaniem, jednoznacznie złe z nieletnimi dziewczynami?", na co ten odpowiedział.

Ale ja się nie ocierałem o takie sytuacje.

Kiedy Wojewódzki dopytał, czy jest to jego linia obrony, na sali zaczęła klaskać jedna osoba. "To jest prawda" - podsumował Dubiel. Tymczasem dziennikarz zaczął ciągnąć go za język, przytaczając tekst o "czternastce". Influencer zaczął odpierać atak, twierdząc, że wtedy miał 18 lat i powiedział to do 14-letniej dziewczyny, której nie widział na oczy. "Ale to jest 14-latka, to jest, kurde, dziecko" - skomentował Wojewódzki, łapiąc się za głowę.

Kurczę, ale w tym tekście nie było żadnych złych intencji. To był żart.

Kulawa linia obrony Dubiela u Wojewódzkiego jeszcze bardziej pogorszyła sprawę

Nie jest pewne, z jakiego powodu Dubiel przyjął zaproszenie do programu Wojewódzkiego. Najprawdopodobniej po wygranej sprawie z Wardęgą poczuł się rozgrzeszony i doszedł do wniosku, że to odpowiedni moment, by znów wystąpić publicznie. Reakcje widzów mówią jednak same za siebie - wystarczy spojrzeć na komentarze pod wpisem zapowiadającym odcinek, żeby wywnioskować, że influencer wciąż musi walczyć o swoje dobre imię. Ludzie nie zapomnieli.

Anna Bortniak 11.03.2026 09:25

