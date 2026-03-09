Ładowanie...

"Królowa przetrwania" powróciła po nieco ponad rocznej przerwie. Poprzednią zwyciężczynią programu była Natalia "Natsu" Karczmarczyk. W czyje ręce trafi zwycięstwo tym razem? Grono kandydatek jest solidne - w programie biorą udział bowiem: Ilona Felicjańska, Aga Grzelak, Monika Jarosińska, Izabela Macudzińska, Dominika Serowska, Karolina Pajączkowska, Nicol Pniewska, Maja Rutkowski, Dominika Rybak, Natalisa, Sofi Sivokha, Anna "Mała Ania" Sowińska oraz Dominika Tajner. Doszło do zmiany na stanowisku prowadzącego: Izu Ugonoh został zastąpiony przez Małgorzatę Rozenek-Majdan. Czy nowy skład wnosi coś ciekawszego, niż dotychczas? Na pewno stężenie dramy pozostaje wysokie.

Królowa przetrwania 3 będzie mocna. Nie brakuje napięcia

W tym sezonie mamy do czynienia z dość wyjątkową sytuacją: skonstruowała nam się grupa uczestniczek, które znane są przede wszystkim z powodu sławy swoich partnerów: Serowska jest w związku z Marcinem Hakielem, Pniewska spotykała się z synem Edyty Górniak, Sofi Sivokha to dziewczyna Wojtka Goli, zaś Maja Rutkowski jest żoną, jak sama mówi, "najsłynniejszego detektywa świata". Te zawodniczki mają zatem dodatkowe wyzwanie - nie tylko przetrwać w dżungli, ale również udowodnić, że jako samodzielne osoby publiczne potrafią też być sprawcze. Mieliśmy w historii wielu ludzi, którzy niezależnie od płci, byli znani przede wszystkim dzięki swoim drugim połówkom.

Kto z powyższych ma największe szansę na udowodnienie? Po pierwszym odcinku może ciężko wysnuć taki wniosek, natomiast zdaje się, że Nicol Pniewska. Dziewczyna otwarcie, zapytana o przeszłość, rozprawiła się z tematem, chcąc przeciąć wszelkie dyskusje, skupiła się na zadaniu i opłaciło jej się to - drużyna, której jest częścią, wygrała wszystkie dotychczasowe konkurencje. Kolejnym bardzo pozytywnym zaskoczeniem tegorocznej "Królowej przetrwania" jest z pewnością Dominika Rybak - tiktokerka, zawodniczka freak fightów, która z czasem przeprowadziła się do Tajlandii, gdzie trenuje muay thai.

Póki co to właśnie ona najbardziej charakteryzuje się fajnym, sportowym duchem rywalizacji, jednocześnie nie wykazując (na razie) symptomów toksycznego zachowania. Jeśli tak pozostanie, będzie dobrze. Skoro jednak o toksycznym zachowaniu mowa, mamy do czynienia z wyjątkową bohaterką 3. edycji "Królowej przetrwania", która zdaje się być najlepiej przygotowana do programu, być silną kandydatką do zwycięstwa, ale zarazem i do szybkiego odpadnięcia ze względu na swoje zachowanie względem innych.

Mowa o Karolinie Pajączkowskiej - dziennikarce, korespondentce wojennej, byłej miss. Od samego początku podkreśla ona swoje dobre przygotowanie, doświadczenie, kreuje się na liderkę, która wyznaczy kierunek i poprowadzi zespół do zwycięstwa. Na razie robi wszystko, żeby zniechęcić do siebie koleżanki z grupy: w pierwszej rozmowie z Agą Grzelak zdezawuowała jej pracę, zdążyła się skonfliktować z Małą Anią nazywając ją "księżniczką". Najbardziej jednak chyba zapadła w pamięć, kiedy przedstawiała się jako tytan, który pokona wszystkie przeszkody na torze, pobiegnie dwa razy, by udowodnić jaka to nie jest świetna. Efekt? Zaplątanie na drabince, mocne potknięcie o płotek, generalnie porażka, która przyczyniła się do wygranej drużyny przeciwnej.

Żeby było jasne - nikt nie dezawuuje jej doświadczenia ani mentalności zwycięzcy: to w programach pokroju "Królowej przetrwania" jest bardzo cenne. Trzeba jednak mierzyć siły na zamiary i nie próbować "przedobrzać" tylko dlatego, żeby udowadniać coś sobie lub innym. Pajączkowska w 1. odcinku była trochę jak Ikar - była przekonana o swojej wielkości, podleciała blisko słońca, a chwilę później zaliczyła mocny upadek. I nie mam tutaj na myśli sytuacji z toru przeszkód.

3. sezon "Królowej przetrwania" wystartował 4 marca. Nowe odcinki emitowane są co tydzień, w środę o 21:30 na antenie TVN. Można również je oglądać w HBO Max.

Adam Kudyba 09.03.2026 19:11

