Paskudne zachowania w serialu "Przyjaciele". Internauci wybrali, co było najgorsze

W 10. sezonie Monica i Chandler jadą do Cincinnati w stanie Ohio, by poznać Erikę, biologiczną matkę dziecka, które chcą adoptować. I to właśnie z tego odcinka internauci wyłonili najgorsze zachowanie Moniki, jakim było kłamstwo na temat ich zawodów - by zaskarbić sobie sympatię Eriki, Monica stwierdziła, że jest religijną wielebną, a jej partner to szanowany doktor. Ostatecznie Chandler stwierdził, że powinni wyznać biologicznej matce prawdę i oboje przyznali się do wykreowania fałszywej tożsamości.