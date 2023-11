"Przyjaciele" zabierają głos w sprawie śmierci Matthew Perry'ego. "Jesteśmy rodziną"

Pierwszym co przychodzi na myśl, gdy myślimy o fenomenie "Przyjaciół" to obsada. Podczas realizacji serialu przyjaźnili się nie tylko bohaterowie na ekranie, ale też wcielający się w nich aktorzy i aktorki. Nie jest tajemnicą, że więź, która się między nimi narodziła trwa, tak naprawdę do dzisiaj. Widać to nawet w odcinku specjalnym "Spotkaniu po latach". Chemia między nimi wciąż uwodzi, jak w czasach trwania sitcomu - między 1994 a 2004 rokiem.



Ze względu na oczywistą zażyłość głównej obsady, fanów "Przyjaciół" mogło dziwić, że żaden z jej członków i członkiń nie odniósł się jeszcze do wydarzeń z minionego weekendu. W nocy z soboty na niedzielę poinformowano bowiem o śmierci Matthew Perry'ego, który w serialu wcielał się w Chandlera Binga. Aktora zdążyli do tej pory pożegnać twórcy serialu i jego fani.



Więcej o śmierci Matthew Perry'ego poczytasz na Spider's Web: