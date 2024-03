Gdzie obejrzeć film "Pszczelarz" online? Produkcja z Jasonem Stathamem jest już w VOD

Film Davida Ayera został przyjęty przez widzów całkiem przychylnie, a naparzanka i mordobicie z Jasonem Stathamem zarobiła łącznie 150 mln dol. Jest to całkiem niezły wynik, biorąc pod uwagę, że w tegorocznym box office przed "Pszczelarzem", który zadebiutował 10 stycznia bieżącego roku, 2. i 1. miejsce zajmują kolejno "Bob Marley: One Love" (ponad 161 mln dol.) i "Diuna: Część druga" z imponującym wynikiem niemal 385 mln dol. Czy to oznacza, że warto obejrzeć ten film? Jeśli uwielbiacie Jasona Stathama, to z pewnością będziecie się na nim dobrze bawić. I choć tytuł o agencie jednostki specjalnej zszedł już z dużych ekranów, to można go obecnie obejrzeć w VOD.