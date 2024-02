Wielkie zmiany w TVP. Katarzyna Pakosińska w „Pytaniu na śniadanie”

Z początkiem roku w TVP zadziało się, mówiąc krótko, wiele. Nowe kierownictwo to z pewnością szereg zmian dotyczących nie tylko samej ramówki stacji, ale w szczególności znanych osób, które od tej pory będą pojawiać się na antenie. „Pytanie na śniadanie” to poranny program TVP, który do pierwszej w ciągu dnia kawy lub herbaty oglądają miliony osób. Już w najbliższy czwartek na ekranach ich telewizorów podczas „Pytania na śniadanie” pojawi się nowa para prowadzących. Kto to będzie?