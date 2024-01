Media: Beata Tadla nową prowadzącą "Pytanie na śniadanie". Z kim stworzy duet na ekranie?

Teraz jak nieoficjalnie podał serwis Pudelek, do śniadaniówki TVP dołączy Beata Tadla, przed laty związana z Telewizją Polską. Jej ekranowym partnerem ma być Tomasz Tylicki. To dziennikarz, ale też lektor i konferansjer, który współpracuje z różnymi stacjami telewizyjnymi. W "Pytaniu na śniadanie" był reporterem. Kilka razy miał też okazję, by poprowadzić program.