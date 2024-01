Gigantyczna wpadka w "Pytaniu na śniadanie". Katarzyna Dowbor z uśmiechem słucha o pozbywaniu się lokatorów

Flipping to kontrowersyjna metoda, polegająca na szybkiej sprzedaży mieszkania, które wcześniej zostało zakupione po okazyjnej cenie, by uzyskać spory zysk. I wydawać by się mogło, że przecież nie ma w tym nic złego, jednak to tylko teoria - w praktyce flipperzy często uciekają się do nieetycznych rozwiązań, by jak najszybciej zdobyć i sprzedać mieszkanie, takich jak wykorzystywanie trudnej sytuacji lokatorów, podział mieszkania na kilka części czy wymuszanie remontów.