Dziennikarka nie zdradziła, jakie zmiany czekają widzów oraz z którymi prowadzącymi pożegnają się widzowie TVP. Dobrzyńska ma duże doświadczenie w pracy telewizyjnej dziennikarki i wydawczyni. Pracę w Telewizji Polskiej rozpoczęła w 1993 roku, gdzie najpierw pracowała w programie "Ciuchcia", a później z przerwami jako wydawca TVP Info do kwietnia 2016 roku. Ostatnie sześć lat przyniosły Dobrzyńskiej reżyserowanie wielu programów w takich stacjach jak TVP 2 oraz Polsat Play. Na razie na konkrety co do nowego "Pytania na śniadanie" trzeba poczekać.