Tych filmów widzowie TVP nie mogli zobaczyć. Lista zakazanych produkcji

Światło dzienne ujrzała lista z redakcji filmowej TVP, na której znajdowało się 17 filmów. Były to tytuły, których emisja za czasów Jacka Kurskiego i Mateusza Matyszkowicza była zakazana. "Do wszystkich TVP ma prawa i może je pokazywać, ale było polecenie polityczne, by ich nie grać" - podaje "Gazeta Wyborcza".