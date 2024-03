Konopskyy ostro o aferze z MGP i Szalonym Reporterze. W sprawę zamieszany jest Budda

Od publikacji wyżej wspomnianego filmu minęło już kilka dni. Cała sprawa jednak dopiero nabiera tempa. Co chwilę pojawiają się kolejne informacje i doniesienia. Persony, których nazwiska padły podczas omawiania tematu, publikują swoje oficjalne oświadczenia. Kamil Labudda (czyli yotuber Budda) również przedstawił swoje stanowisko. Zaznaczył, że nigdy nie oszukał żadnego ze swoich widzów. Zadeklarował również, że jeżeli ktokolwiek trafił przez niego do podejrzanej myjni i wypożyczalni samochodów sportowych, stając się ofiarą oszustwa, to z własnej kieszeni pokryje on wszelkie finansowe straty potencjalnych poszkodowanych. Popularny influencer motoryzacyjny nie był jednak jedyną osobą, którą Szalony Reporter wywołał do tablicy w głośnym materiale. Oberwało się także Mikołajowi Tylko, czyli Konopskiemu.