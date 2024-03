Z Amazona na Netfliksa. Serialowy Reacher podbije kolejną platformę nowym thrillerem SF

„War Machine” powstaje dla studia Lionsgate, jednak nie trafi do kin - wyląduje za to od razu w bibliotece Netfliksa. Ritchson wcieli się w żołnierza odbywającego skrajnie trudny proces selekcji do najbardziej elitarnej jednostki wojskowej. A jednak wszystkie te potworności, które dla rekrutów przygotowali odpowiedzialni za selekcję dowódcy, nie przygotuje ich na zagrożenie, które ich czeka - a na które natkną się ostatniego dnia prób.



Jak widać, Ritchson nie próżnuje i wciąż dobiera sobie nowe projekty. W lutym dowiedzieliśmy się też, że zagra w komedii (rzecz jasna akcji) u boku Kevina Jamesa, za to kilka tygodni temu informowaliśmy, że wystąpi w duecie z Arnoldem Schwarzeneggerem w świątecznej komedii. Aktor ma również ponownie wcielić się w rolę Aimesa w jedenastej części "Szybkich i wściekłych". Co więcej, już niedługo powróci na plan zdjęciowy "Reachera", który doczeka się 3. sezonu. I nic dziwnego, bo to jeden z największych hitów Amazona.