Posiadacze największych bicków w Hollywood łączą siły. Schwarzenegger wystąpi u boku gwiazdy „Reachera”

Arnold Schwarzenegger powraca na wielki ekran po kilkuletniej przerwie! To pierwsze jego wystąpienie w pełnometrażowej produkcji od 2019 r., kiedy to wziął udział w filmie „Terminator: Mroczne Przeznaczenie” - a przy okazji wielki powrót do komedii. W 2020 roku gwiazdor zrobił sobie przerwę, gdy wybuchła pandemia, a Hollywood zablokowało się na pewien czas.



Nowy projekt nosi tytuł „The Man With the Bag” („Człowiek z torbą”), za kamerą stanie Adam Shakman, całość powstanie z inicjatywy Amazon MGM Studios, a u boku Arniego zobaczymy... Alana Ritchsona, czyli samego Reachera.



