Serialowy Reacher mógł zagrać Thora, ale nie potraktował tej roli zbyt poważnie

W rozmowie z „Men’s Health” Alan Ritchson - uwielbiany serialowy Jack Reacher - opowiedział o dawnych przesłuchaniach i zdradził, że starał się o role m.in. kilku popularnych superbohaterów. Wspomniał na przykład casting do pierwszego filmu o bogu piorunów, w którym miałby wykreować rolę tytułową: Thora. Okazuje się jednak, że nie tratował tego projektu zbyt poważnie (i trudno się dziwić, bowiem w tamtym czasie kino komiksowe nie cieszyło się jeszcze taką renomą) - założył, że jedyne, co jest w tym wypadku istotne dla producentów, to odpowiedni wygląd aktora. Nie ujmując niczego Chrisowi Hemsworthowi, osobiście nie sądzę, by Ritchson się mylił - australijski gwiazdor nie miał początkowo zbyt wiele do grania czy nawet mówienia; to jego aparycja wydawała się kluczowa.



