Reacher broni nie składa. Kiedy premiera 3. sezonu serialu Amazona?

Najpierw była seria książek, która ciągnie się od 1997 r. i do dzisiaj cieszy się wielką popularnością. Kino próbowało sobie coś z niej uszczknąć, więc na podstawie powieści Lee Childa zrealizowało dwa filmy - "Jednym strzałem" i "Nigdy nie wracaj". Fani mieli z nimi jeden mały problem. W oryginałach Jack Reacher mierzy 195 cm, a na ekranie wcielał się w niego Tom Cruise (170 cm). Chociaż autor pierwowzorów początkowo bronił tego castingu, po czasie przyznał, że był on błędem. Twórcy serialu Amazona nie chcieli go powtarzać i do głównej roli wybrali przypakowanego Alana Ritchsona. Był to strzał w dziesiątkę.



Fani książek z miejsca pokochali nowe wcielenie Jacka Reachera. Zresztą nie tylko oni. Serial Amazona cieszył się wielką popularnością na całym świecie. Kontynuacja była pewna. Musieliśmy jednak trochę na nią poczekać. Nowe odcinki zadebiutowały na Prime Video 15 grudnia 2023 r. Jeszcze przed ich premierą Alan Ritchson ogłosił widzom dobrą nowinę. Nie tylko zapowiedział 3. sezon produkcji, ale też pozdrowił wszystkich z jego planu.



Tak jest. Zdjęcia do 3. sezonu "Reachera" trwają już od jakiegoś czasu. Nie znaczy to jednak, że już za chwilę pojawi się na Amazon Prime Video. Przed jego twórcami jeszcze dużo pracy. Kiedy więc należy spodziewać się premiery nowych odcinków?



