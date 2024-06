Robert Makłowicz został lektorem. Jego głos rozbrzmi w krakowskich autobusach i tramwajach

Głos Roberta Makłowicza, który niebawem rozbrzmi we wszystkich tramwajach i autobusach w Krakowie to kontynuacja projektu zainicjowanego przez Dziennik Polski, Radio Kraków i MPK S.A. w 2008 r. - popularni krakowscy artyści, tacy jak Anna Dymna, Grzegorz Turnau czy Krzysztof Globisz, zostali wówczas zaproszeni do nagrania nazw przystanków. W kwietniu 2009 r. ich głosy zostały wykorzystane jednocześnie - poszczególnych lektorów można było usłyszeć w co trzecim tramwaju. W 2012 r. rolę artystów przejęli pracownicy MPK, natomiast już jesienią 2024 r. w głośnikach ponownie usłyszymy znajomy głos.



Robert Makłowicz będzie zapowiadał wszystkie przystanki we wszystkich krakowskich autobusach i tramwajach od października 2024 r. (z wyłączeniem autobusów kursujących w aglomeracji krakowskiej). Termin rozpoczęcia projektu związany jest z nową umową ZTP ze spółką Mobilis, która została podpisana na lata 2024-2034. Na ten moment mogliśmy usłyszeć jedynie apel o zamknięcie okien, lecz niebawem uwielbiany krytyk kulinarny będzie mógł towarzyszyć pasażerom w każdej podróży: