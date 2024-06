Nie żyje legenda Hollywood. Uwielbiany aktor wystąpił w ponad 150 filmach i serialach

Cobbs występował w filmach przez długie dekady, choć dość późno rozpoczął hollywoodzką karierę. Urodził się 16 czerwca 1935 w Cleveland w Ohio. Najpierw długo, bo aż 8 lat służył w amerykańskich siłach powietrznych, a później m.in. pracował dla IMB i sprzedawał auta. Dopiero po wystąpieniu w sztuce „Lost in the Star” w 1969 r. wkręcił się w aktorstwo - by spróbować sił w tym zawodzie, w wieku 36 lat wyprowadził się do Nowego Jorku.



W latach 70. wystąpił już w kilkunastu filmach, a w latach 80. potężnie rozbudował portfolio. W 1992 r. nadszedł kultowy „Bodyguard”, a potem poszło z górki: „Człowiek-demolka”, „Duchy Mississippi”, „Fatalny instynkt”, „Muppety”, „Miasto bezprawia”, „Rodzina Soprano” i wiele, wiele, wiele innych. Serwis IMDb wskazuje na blisko 195 mniejszych i większych występów w filmach, serialach i programach. Grał u boku m.in. Kevina Costnera, Robina Williamsa, Aleca Baldwina, Whitney Houston, Sylvester Stallone, Rachel Weisz, Michelle Williams i rzeszy innych gwiazd.