Lider Foo Fighters zaatakował Taylor Swift. Teraz nazywają go mizoginem

Zespół Foo Fighters kontynuuje obecnie swoją trasę koncertową Everything Or Nothing at All Tour promującą najnowszy album grupy, "But Here We Are" (2023), która rozpoczęła się 1 maja 2024 r. W maju zespół koncertował w kilku miastach w Stanach Zjednoczonych, natomiast w połowie czerwca wyruszył do Wielkiej Brytanii. W minioną sobotę pojawił się na London Stadium w Londynie.