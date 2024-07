Martin jest zachwycony tymi zmianami, które wprowadził „Ród smoka”. - Szkoda, że o tym nie pomyślałem

W najnowszym wpisie na swoim blogu twórca stwierdził, że był to wspaniały sposób na rozpoczęcie sezonu. Pochwalił reżyserię i aktorstwo - z naciskiem na Emmę d’Arcy. Stwierdził, że w „Synu za syna” wypowiada tak naprawdę tylko jedno zdanie, ale robi tak niesamowite rzeczy spojrzeniami i mimiką twarzy, że absolutnie dominuje w tym odcinku, a jej żal po stracie syna jest wręcz namacalny,



Dodał też, że Tom Glynn-Carney ożywia Aegona w sposób, jakiego wcześniej nie widzieliśmy; jest tu kimś więcej niż zwykłym złoczyńcą. Pokazuje wściekłość króla, jego ból, lęki, wątpliwości, a nawet człowieczeństwo. Z kolei Rhys Ifans za każdym razem, gdy pojawia się na ekranie, spisuje się znakomicie jako Hightower, ale w „Rhaenyrze Okrutnej” przeszedł samego siebie. Jego scena z Aegonem i Cristonem Cole’em „kipi dowcipem, napięciem i dramatyzmem, a występ woła o nagrody”. Słusznie - to jedna z ważniejszych i najlepiej zagranych scen.



Następnie wrócił do Viserysa - przypomniał, że serial dał mu nieco inną historię i znacznie większą głębię niż to, co sam wymyślił. Twórca wielokrotnie wspominał, że Pandy Cinsidine był fenomenalny, a sam król znacznie ciekawiej napisany. Okazało się, że podobne zdanie ma na temat Helaeny.