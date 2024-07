Smocze jaja z nowego odcinka „Rodu smoka” to te z „Gry o tron”. Kluczowa zmiana w serialu

A to z kolei oznacza, że w serialowej fabule matką trójki najpopularniejszych skrzydlatych gadów jest Syrax, smoczyca Rhaenyry. Oryginalnie jednak córka Viserysa wysłała do Doliny jedynie trzy jaja - z jednego z nich wykluł się Poranek, a to oznacza, że według „Ognia i krwi” George’a R.R. Martina Syrax nie może być ich matką. W końcu po wyklucia Poranka zostaną już tylko dwie bestie. W książkach smoki Daenerys są natomiast dziećmi Dreamfyre, którą ujeżdżała Helena Targaryen. Jaja zostały skradzione i były kilkakrotnie sprzedawane - z czasem skamieniały, a po upływie dwóch stuleci trafiły do córki Szalonego Króla. Co wydarzyło się później - wiemy.



