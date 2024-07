Przeklęty zamek Harrenhal. To kluczowa twierdza o straszliwej historii

Harrenhal stało się kluczową twierdzą w rozgrywkach o Westeros. To właśnie ten gigantyczny zamek pojawia się na samiutkim początku serialu i będzie przewijał się aż do samego końca. To właśnie dlatego obie siły sporu pokazanego w „Rodzie Smoka” wysłały tam swoich ludzi. O co z nim chodzi?