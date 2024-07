To najważniejsza scena z "Rodu smoka". Tłumaczy, o co chodzi w serialu

W 2. sezonie w zasadzie wszystko dzieje się samo. Kolejne nieautoryzowane ruchy chwackich wojskowych i nieforunna (choć nie do końca przypadkowa) śmierć księcia prowadzą do kolejnych punktów, zza których nie ma już odwrotu. W finałowej scenie 3. epizodu widzimy ostatnią i bardzo ryzykowną próbę porozumienia. Rhaenyra udaje się do Królewskiej Przystani. Do tej pory mogło nam się wydawać, że Alicent stoi po stronie praw Aegona, gdyż uważa, że to właśnie o nim mówił Viserys w swych ostatnich słowach.