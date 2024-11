Najdziwniejszy film roku wreszcie na Disney+. Dosłownie chwilę temu widziałem go w kinie

Yorgos Lanthimos nie robi kina łatwego i dla wszystkich przystępnego. Poprzednio zaserwował nam "Biedne istoty", które okazały się mrocznym rewersem "Barbie" największego hitu zeszłego roku. Opowiadają historię młodej kobiety, przywróconej do życia przez szalonego naukowca. Bella Baxter uczy się zasad naszego świata, odkrywając wszystkie jego blaski i cienie. Pomimo osobliwego charakteru produkcja została nagrodzona czterema Oscarami (najlepsza aktorka pierwszoplanowa, najlepsza charakteryzacja i fryzury, najlepsza scenografia, najlepsze kostiumy).



Na swój kolejny film Yorgos Lanthimos nie kazał fanom długo czekać. "Rodzaje życzliwości" okazały się jeszcze dziwniejsze niż "Biedne istoty". To zbiór trzech nowelek, w których śledzimy po kolei losy mężczyzny próbującego oszukać los; policjanta kwestionującego zachowanie żony po jej rzekomym utonięciu i kobiety szukającej duchowego przywódcy. I w tym wypadku grecki reżyser wraca do swoich korzeni, serwując nam osobliwy teatr absurdu.