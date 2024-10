Wszyscy miażdżą nowy serial Disney+, ale nie mogą przestać go oglądać

"Doktor Odyssey" to taki dziwny serial. Nie mogę zdecydować czy mi się podoba czy nie.



Ten serial jest tak zły, że nie mogę przestać go oglądać. "Doktor Odyssey" jest tak zły, że aż dobry. Jeśli to ma jakikolwiek sens.



Oglądam "Doktora Odyssey" i 1) to zbrodnia, że Joshua Jackson nigdy nie stał się wielką gwiazdą, charyzmy i uroku tego faceta nie da się do niczego przyrównać. 2) to jeden z najgłupszych seriali jakie widziałem i bawię się świetnie