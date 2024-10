Po cichu na Disney+ wpadła zaskakująca nowość. I jest to najfajniejszy tegoroczny serial serwisu

Rywale mogą się poszczycić jedną z bardziej - nazwijmy to - kompletnych stylizacji na lata 80. Nie chodzi mi tylko o odpowiednią scenografię, kostiumy czy ścieżkę dźwiękową pełną hitów z całej dekady - umówmy się, za sprawą ciągnącej się od lat mody na filmy i seriale w estetyce retro (najczęściej właśnie ejtisowej) tego typu odtworzeń widzieliśmy już dziesiątki. Ten serial idzie jednak o krok dalej.



Chcąc zachować większą wierność oryginałowi (pisanemu blisko czterdzieści lat temu), twórcy postawili na pełne osadzenie całego serialu w przeszłości. Tak pełne, jak gdyby również wtedy był realizowany. W efekcie zderzamy się z ogromem fabularnych komponentów, których próżno szukać we współczesnych produkcjach, nawet tych opowiadających o przeszłości. Jasne, bez pewnych aktualizacji się nie obyło, jednak przez większość czasu widz może odczuwać interesujący dysonans - odnosząc wrażenie, że ogląda coś niedzisiejszego. Coś, na co najnowsze produkcje raczej by sobie nie pozwoliły.



Czy ten fakt ma jakąś szczególną wartość? Cóż, jak to zwykle bywa - kwestia nastawienia i preferencji. Mnie ta konwencja sprawia sporo frajdy; jest unikalna (paradoksalnie - odświeżająca) i ma naprawdę. sporo uroku. Przy okazji nowy serial z biblioteki Disenya czerpie to, co najlepsze z ówczesnych oper mydlanych. Ma w sobie tę cudowną atmosferę opowieści o romansie i zdradzie, które przez długi czas uzależniały całe pokolenia widzów. Tu zostały one nakreślone z pomysłem, lekkością i pełną świadomością absurdu, które nie pozwalają nazwać fabuły „tanią”. Za to równie uzależniającą, co wspomniane klasyki sprzed lat.