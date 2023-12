Idealny film świąteczny nie istnieje? Błąd! Ta komedia Netfliksa jest świetna

Fabuła filmu "Rodzinne zamiany" skupia się na rodzinie Walkerów, która co roku stara się celebrować święta w rodzinnej i ciepłej atmosferze. Tradycję pragną podtrzymać Jess i Bill Walkerowie (Jennifer Garner i Ed Helms), szczególnie w momencie, gdy zauważają, że ich nastoletnie dzieci w miarę dorastania coraz mniej wagi przykładają do magii świąt w gronie rodziny. Kiedy pewnego dnia wszyscy czworo (choć właściwie sześcioro, bo razem z nimi jest również bobas Miles oraz buldog francuski Ogór) wybierają się na wycieczkę do planetarium, przypadkiem wpadają na tajemniczą kobietę (Rita Moreno), która postanawia im powróżyć. Następnego dnia, po niemałej awarii teleskopu, okazuje się, że zamienili się ciałami - Wyatt (Brady Noon) jest w ciele Billa, CC (Emma Myers) jest w ciele Jess, a bobas Miles... w ciele psa. Rodzice z kolei obudzili się w nastoletnich ciałach swoich dzieci. Na domiar złego akurat tego dnia wszyscy członkowie rodziny mają do wykonania ważne zobowiązania, które mogą zaważyć na ich przyszłych karierach.