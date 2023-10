„To właśnie miłość” to bożonarodzeniowy klasyk, któremu większość widzów nie ma nic do zarzucenia. Rozumiem to - film jest dość ciepły, gwiazdorsko obsadzony, potrafi wzruszyć i rozbawić, w związku z czym jest idealnym materiałem na leniwy, świąteczny rodzinny seans. W trakcie takich seansów nikomu nie chce punktować się wad (a tych „Love Actually” ma bądź co bądź niemało), ale najwyraźniej Richardowi Curtisowi kilka podjętych przed laty reżyserskich decyzji wciąż leży na sercu. Twórca „Czasu na miłość” ma sobie sporo do zarzucenia względem własnego filmu z 2003 roku.