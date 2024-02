"Rojst Millenium" - kiedy premiera? Wszystko, co wiemy o nadchodzącym sezonie

Po wydarzeniach z 1982 i 1997 r. nadchodzi czas zmian, a ludzie w podekscytowaniu oczekują na nowe millenium. Tymczasem w lesie na Grontach zostaje odkopany szkielet kobiety wraz z naszyjnikiem, a w hotelu "Centrum" w trakcie urodzinowego bankietu dochodzi do zabójstwa. Aby dowiedzieć się, kto stoi za wszystkimi zdarzeniami, bohaterowie będą musieli cofnąć się aż do lat 60., by znaleźć odpowiedzi na nurtujące ich pytania i rozwiązać kryminalną zagadkę.