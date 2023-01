Robi zawrotną karierę na TikToku. Mówią o nim: "Justin Bieber wśród kierowców autobusów"

Na TikToku jego profil nazywa się norwayrob, gdzie obserwuje go 2 mln osób. Robert Scott jest obywatelem USA, na co dzień mieszkającym w Norwegii, a dokładnie w Bergen. Od 13 lat jest kierowcą miejskiego autobusu, a od niedawna gwiazdorem internetu. Wszystko przez wideo, które tworzy, publikując je na TikToku. Mężczyzna wykonuje taniec i udaje, że śpiewa do popularnych w mediach społecznościowych muzycznych hitów. Ruchy i mimika sprawiają, że potrafi być bardzo zabawny, ale też i charyzmatyczny. Internauci określili go mianem Justin Bieber wśród kierowców autobusów, co zresztą zdaje się bardzo pasować do tego, co robi Scott.