To pytanie dręczy fanów Rycerza Siedmiu Królestw. Martin zabronił na nie odpowiadać

Czy Ser Duncan Wysoki naprawdę został pasowany na rycerza w „Rycerzu Siedmiu Królestw”? Ira Parker przedstawił swoje stanowisko - okazuje się, że George R.R. Martin, autor oryginalnych opowiadań, miał konkretne wymagania względem showrunnera w tej materii.

Michał Jarecki
Choć w pewnym momencie mogło się wydawać, że „Rycerz Siedmiu Królestw” w finale 1. sezonu udzieli jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy Dunk został pasowany na rycerza przez ser Arlana (chodzi o krótką scenę retrospekcji pod drzewem), ostatecznie serial też stawia na niedopowiedzenie. Jasne, bazując na na kilku wyraźnych sugestiach zarówno z serialu, jak i z książki, możemy uznać, że protagonista nigdy nie doczekał się pasowania (Dunk nie chce pasować Raymuna Fossowaya, a na początku opowieści zastanawia się, czy nie powinien poszukać sobie innego rycerza, by mu służyć) - wciąż jednak nie otrzymaliśmy stuprocentowego, klarownego potwierdzenia.

Co ciekawe, sam George R.R. Martin dosłownie zakazał showrunnerowi Irze Parkerowi wyjaśniania sprawy i naciskał na zachowanie „tajemnicy”. Co na to sam Parker?

Rycerz Siedmiu Królestw - czy Dunk jest Rycerzem?

W rozmowie z „Colliderem” Parker podkreślał, że niejednoznaczność była zamierzona od samego początku. Wątek ten mocno podzielił fanów, którzy analizowali zarówno tekst Martina, jak i serial w poszukiwaniu potwierdzenia swoich przypuszczeń. Odnosząc się do słynnej sceny, w której wydaje się, że ser Arlan umiera, showrunner powiedział:

W tamtym momencie Dunk nie został jeszcze pasowany przez Ser Arlana. Pyta: „Dlaczego nigdy mnie nie pasowałeś?”, potem Arlan „umiera” i wydaje się, że to koniec. Ale później rycerz wraca do świadomości i - kto wie - dalszy ciąg sceny mógł wyglądać tak: „Chłopcze, przynieś mój miecz”, po czym pasuje chłopaka. 

Nie ma żadnego potwierdzenia - ani w jedną, ani w drugą stronę. Dokładnie o to prosił pan R.R. Martin. Sprawa pozostaje otwarta i każdy może zdecydować sam.

Rzecz jasna: ten fakt wcale nie jest aż tak istotny. Niezależnie od tego, czy Dunk faktycznie został pasowany, przez cały sezon wykazuje się postawą godną prawdziwego rycerza (i przyćmiewa na tym polu większość utytułowanych) - do tego stopnia, że sam Baelor Targaryen decyduje się walczyć u jego boku. Dla Parkera to właśnie czyny, a nie tytuł, czynią Dunka prawdziwym „serem”:

„Cała ta historia opowiada o tym, co naprawdę czyni człowieka rycerzem - czy sam tytuł, czy konieczność zasłużenia na niego nawet po jego otrzymaniu. Czy można na niego zasłużyć, nawet jeśli nigdy go nie nadano?”

26.02.2026 09:32
Tagi: George R.R. MartinGra o tronHBO MaxRycerz Siedmiu Królestw
