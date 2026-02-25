Użytkownicy HBO Max, możecie już płakać po najlepszym serialu dekady

Ładowanie...

"Branża" zadebiutowała jeszcze w 2020 roku. Widzowie HBO od razu pokochali ten korporacyjny dreszczowiec o grupie młodych absolwentów, którzy rywalizują o kilka etatów w międzynarodowym banku. Od razu pojawiły się porównania do "Sukcesji". I to nie tylko ze względu na podobieństwa tematyczne, ale też wysoką jakość. Jeśli wierzyć opiniom krytyków z każdym kolejnym sezonem serial staje się coraz lepszy (na Rotten Tomatoes 1. odsłona ma 76 proc., a 3. już 98 proc. pozytywnych recenzji).



Nie tylko opinie krytyków dowodzą, że druga "Sukcesja" staje się coraz lepsza. Cały czas cieszy się uznaniem zwykłych widzów. Publiczności nie ubywa, a wręcz przybywa. W styczniu rozpoczął się 4. sezon korporacyjnego dreszczowca. W samych Stanach Zjednoczonych na HBO i HBO Max w dniu premiery jego kolejne odcinki ogląda średnio 1,7 mln osób - 30 proc. więcej niż w przypadku poprzedniej odsłony serialu.

Branża na HBO Max - czy będzie 5. sezon?

W Polsce 4. sezon "Branży" również jest chętnie oglądany. Od czasu swej premiery nie schodzi z topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na HBO Max w naszym kraju. Zazwyczaj jest jednak gdzieś w ogonie zestawienia (aktualnie zajmuje 10. pozycję). Zasłużył na znacznie większe zainteresowanie. W mediach społecznościowych zagraniczni fani nazywają przecież produkcję najlepszym serialem dekady.

4. sezon "Branży" to bez wątpienia najlepszy serial dekady. Scenariusz, aktorstwo, storyline'y - po prostu top notch



4. sezon "Branży" pozostaje najlepszym serialem w telewizji. Tydzień po tygodniu działa na najwyższych obrotach. Ten serial to prawdziwy zastrzyk adrenaliny, emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji; co tydzień nie mogę się od niego oderwać i chciałbym, aby każda minuta trwała jak najdłużej. Nie ma niczego podobnego



"Branża" to prawdopodobnie najlepszy serial wszech czasów. Absolute Cinema



- czytamy na X (dawny Twitter).

Właśnie zbliża się finał 4. sezonu "Branży". W naszym kraju pojawi się on na HBO Max 2 marca (dzień po swojej amerykańskiej premierze). Z tego właśnie powodu HBO podjęło decyzję w sprawie dalszych losów produkcji. Dobra wiadomość jest taka, że serial doczeka się 5. sezonu. Zła? Będzie to ostatnia odsłona tej wciągającej opowieści.

Rafał Christ 25.02.2026 20:44

