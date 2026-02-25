O co chodzi w zakończeniu 3. sezonu Nocnego agenta? Wyjaśniamy

Ładowanie...

Już dziś wiemy, że nie rozstajemy się z "Nocnym agentem" - Netflix zapowiedział bowiem niedawno, że trwają prace nad scenariuszem do kolejnej odsłony tej produkcji. Zanim dojdzie do postępów i oficjalnych ogłoszeń w tej sprawie, dobrze byłoby przeanalizować zakończenie i sprawdzić, czy jakieś tropy z 3. sezonu mają potencjał na rozwój w kolejnym.

UWAGA: w dalszej części tekstu pojawią się spoilery dot. fabuły serialu

Wyjaśniamy finał 3. sezonu Nocnego agenta. Zawiła intryga

Peter (Gabriel Basso) rozstał się z Rose i skupia się na kolejnych misjach w ramach Nocnej Akcji. Równocześnie monitoruje aktywności Pośrednika (Louis Herthum), który wciąż pociąga za sznurki i de facto zainstalował sobie w Białym Domu nowego prezydenta, Richarda Hagana (Ward Horton). Peter musi wytropić Jaya Batrę (Suraj Sharma), analityka finansowego, który wpadł na trop działalności powiązanej z terroryzmem, a z czasem łączy siły z dziennikarką Isabel (Genesis Rodriguez).

Czeka ich jednak intensywny czas - wielu zależy bowiem, by uciszyć tych, którzy chcą ujawnić prawdę.

Cała intryga rozpoczęła się od tego, że Peter musiał sprowadzić do USA zbiegłego analityka FinCEN, przebywającego w Stambule Jaya Batrę. Z czasem okazało się, że Jay chciał zbadać liczne i spore przelewy autorstwa amerykańskich firm do specjalnego portfela kryptowalut. Ten, jak się okazało, należał do Raula Zapaty i jego grupy terrorystycznej LFS - autorów zamachu na lot PIMA 12, w którym zginęły setki pasażerów, w tym 157 Amerykanów. Peter podejrzewał, że Pośrednik, który wcześniej ułatwił atak na ONZ, również maczał tu palce.

Choć Pośrednik i Zapata znają się z przeszłości (pierwszy wskutek szantażu CIA szpiegował drugiego), realne powiązania są jednak gdzie indziej. W końcu wychodzi na jaw, że przelał on 6 milionów dolarów bezpośrednio na upadającą wówczas kampanię Richarda Hagana, nielegalnie piorąc pieniądze za pośrednictwem organizacji charytatywnej Pierwszej Damy, Jenny. Jedną z głównych rozgrywających w 3. sezonie jest też Freya Myers, wysoko postawiona bankierka Walcott Capital, ktora wysyła zabójcę, by zabił w sumie każdego, kto wpadł na ślad jej działań. Na czym one polegały? Walcott Capital pomagał wpływowym klientom (Monroe, Zapata, Pierwsza Dama) w praniu brudnych pieniędzy i czerpał zyski z ich działalności.

Można powiedzieć, że czysty klasyk: politycy biorą pieniądze nielegalnego pochodzenia, a instytucje finansowe lubią mieć większą władzę, niż powinny.

W ostatnim odcinku Isabel i Jay łamią szyfr i dostają się do bazy autorstwa Monroe, w której są brudy na wszystkich: dokumenty, nagrania, etc. Po konsultacji z prawnikami i szefostwem okazuje się, że dziennikarka nie może tego pokazać światu bez ujawnienia się osoby w to zaangażowanej. Freya, o której mowa, początkowo się nie zgadza, ale gdy ledwo uchodzi z życiem po najściu agentów Nocnej Akcji nasłanych przez Hagana (który wcześniej zlecił Adamowi zabicie Monroe), decyduje się publicznie potwierdzić zaangażowanie pary prezydenckiej w brudne procedury.

Niestety, jak widzimy w rozgrywającym się tygodnie później epilogu, Hagan ułaskawia siebie i Pierwszą Damę, co oznacza, że chwilowo nie poniesie konsekwencji - może dalszy ciąg tej historii poznamy w kolejnym sezonie? Wydaje się, że Freya zapłaciła wysoką cenę - choć na ekranie tego nie widzimy, zabójca zwany Ojcem prawdopodobnie dolał jej trucizny do drinka. Peter zaś postanawia nieco odpocząć, zrobić sobie przerwę, a zaczyna ten etap od zjedzenia swojego wytęsknionego loda, który stanowił dla niego miłe wspomnienie z dzieciństwa. Nocny Agent jednak powróci i to prawdopodobnie szybciej, niż myślimy.

