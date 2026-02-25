REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Wzorcowe kino wojenne znika z Netfliksa. Strzela realizmem

Jeszcze tylko chwilę użytkownicy Netfliksa mogą obejrzeć jeden z najgłośniejszych filmów wojennych XXI wieku. Wraz z końcem lutego platforma usuwa "Helikopter w ogniu". Zaraz po swojej premierze w serwisie produkcja sygnowana nazwiskiem Ridleya Scotta zawróciła w głowach użytkownikom.

Rafał Christ
helikopter w ogniu netflix filmy wojenne co obejrzeć
REKLAMA

Nic dziwnego, że "Helikopter w ogniu" cieszył się takim zainteresowaniem wśród użytkowników Netfliksa. Mówimy o filmie, który przygniata swoim realizmem. Pozwala odczuć chaos współczesnych wojen. Ridley Scott rezygnuje bowiem z charakterystycznych dla gatunku heroicznych narracji. Woli skupiać się na przypadkowości i bezradności żołnierzy w samym ogniu trwających walk. Dokłada przy tym wszelkich starań, żebyśmy nie byli tylko widzami, a uczestnikami rozgrywanej krok po kroku bitwy w Mogadiszu w 1993 roku.

Dlatego "Helikopter w ogniu" już w czasie swojej premiery w 2001 roku narobił sporo szumu. Zebrał całkiem entuzjastyczne opinie od krytyków (77 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes) i otrzymał dwa Oscary. Bo to faktycznie nagrodzone dźwięk i montaż robią w tym filmie wojennym największe wrażenie. To dzięki nim trafiamy w sam środek akcji.

REKLAMA

Helikopter w ogniu - film wojenny znika z Netfliksa

"Helikopter w ogniu" do dzisiaj robi ogromne wrażenie. Nie bez powodu wymienia się go przeceż jednym tchem z "Szeregowcem Ryanem" czy "Czasem apokalipsy". Też należy już do klasyki kina wojennego. Ciągle traktuje się go jako punkt odniesienia do kolejnych filmów należących do gatunku, szczególnie tych, które opowiadają o współczesnych konfliktach zbrojnych.

Do tej pory z łatwością mogliśmy się przekonać, dlaczego "Helikopter w ogniu" cieszy się tak wielkim poważaniem. Od dłuższego czasu dostępny jest przecież na Netfliksie. Trafił do oferty platformy jako uzupełnienie do oryginalnej produkcji "Helikopter w ogniu: Serial dokumentalny". Możemy w niej usłyszeć relacje żołnierzy, którzy rzeczywiście przeżyli chaos bitwy w Mogadiszu.

Niestety już niedługo będziemy mogli sobie porównać relacje uczestników konfliktu z jego przedstawieniem w "Helikopterze w ogniu". Film Ridleya Scotta zaraz zniknie z Netfliksa. Został oznaczony do usunięcia. Użytkownicy platformy mogą go obejrzeć tylko do najbliższej soboty, 28 lutego, włącznie.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover

Więcej o kinie wojennym poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
"HELIKOPTER W OGNIU" OBEJRZYSZ NA:
Netflix
HELIKOPTER W OGNIU
Netflix
REKLAMA
Rafał Christ
25.02.2026 15:06
Tagi: Co obejrzeć?Filmy NetflixFilmy wojenne
Najnowsze
14:07
Członki, bąki i jucha. Dlaczego Rycerz Siedmiu Królestw jest tak obleśny?
Aktualizacja: 2026-02-25T14:07:40+01:00
12:12
Najlepsze filmy o koniach na Rok Ognistego Konia. Nie tylko dla koniar
Aktualizacja: 2026-02-25T12:12:49+01:00
11:52
Projekt Hail Mary to arcydzieło. Pierwsze opinie o nowym sci-fi
Aktualizacja: 2026-02-25T11:52:20+01:00
10:41
Hoży doktorzy wracają na ekrany. Serial pojawi się w Disney+
Aktualizacja: 2026-02-25T10:41:53+01:00
10:10
Netflix już nie jest taki pewny, czy przejmie HBO. Konkurent uderza
Aktualizacja: 2026-02-25T10:10:46+01:00
9:20
Kiepscy dostępni są za darmo. O emisji decydują widzowie
Aktualizacja: 2026-02-25T09:20:36+01:00
9:13
Wielki powrót Teda Lasso. Kiedy premiera 4. sezonu?
Aktualizacja: 2026-02-25T09:13:33+01:00
8:59
Uniwersum Venoma wraca. Pomysł na nowe filmy to szaleństwo
Aktualizacja: 2026-02-25T08:59:22+01:00
22:29
Bestsellery Empiku 2025 rozdane. Kto wygrał?
Aktualizacja: 2026-02-24T22:29:41+01:00
20:17
To aktualnie najlepszy film akcji na HBO Max. Mnie też wbił w ziemię
Aktualizacja: 2026-02-24T20:17:00+01:00
19:12
Nie wierzcie ocenom Dźwięku śmierci. Ten horror to zaskoczenie
Aktualizacja: 2026-02-24T19:12:00+01:00
18:11
To sci-fi na Disney+ już okrzyknięto najlepszym serialem roku. A przecież dopiero się zaczęło
Aktualizacja: 2026-02-24T18:11:00+01:00
17:02
Buc Tarantino obraził kolejnego aktora. Dostał odpowiedź
Aktualizacja: 2026-02-24T17:02:00+01:00
15:59
Co łączy klasykę literatury z Harrym Potterem od HBO? Ten aktor
Aktualizacja: 2026-02-24T15:59:00+01:00
14:54
Mroczny thriller z Prime Video opowiada prawdziwą historię. Ależ obsada
Aktualizacja: 2026-02-24T14:54:00+01:00
12:59
To sci-fi oglądało pół Polski. Teraz wleciało na Netfliksa
Aktualizacja: 2026-02-24T12:59:37+01:00
10:17
Tom Hanks zagra byłego prezydenta USA. Podobieństwo jest uderzające
Aktualizacja: 2026-02-24T10:17:43+01:00
9:55
Już jutro na Netfliksa trafi najcieplejszy film w historii
Aktualizacja: 2026-02-24T09:55:39+01:00
9:10
Robert Carradine nie żyje. Znany aktor miał 71 lat
Aktualizacja: 2026-02-24T09:10:30+01:00
8:48
Nowe Z Archiwum X zapowiedziane. To ona będzie nową Scully?
Aktualizacja: 2026-02-24T08:48:26+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA