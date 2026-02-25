Wzorcowe kino wojenne znika z Netfliksa. Strzela realizmem

Ładowanie...

Nic dziwnego, że "Helikopter w ogniu" cieszył się takim zainteresowaniem wśród użytkowników Netfliksa. Mówimy o filmie, który przygniata swoim realizmem. Pozwala odczuć chaos współczesnych wojen. Ridley Scott rezygnuje bowiem z charakterystycznych dla gatunku heroicznych narracji. Woli skupiać się na przypadkowości i bezradności żołnierzy w samym ogniu trwających walk. Dokłada przy tym wszelkich starań, żebyśmy nie byli tylko widzami, a uczestnikami rozgrywanej krok po kroku bitwy w Mogadiszu w 1993 roku.



Dlatego "Helikopter w ogniu" już w czasie swojej premiery w 2001 roku narobił sporo szumu. Zebrał całkiem entuzjastyczne opinie od krytyków (77 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes) i otrzymał dwa Oscary. Bo to faktycznie nagrodzone dźwięk i montaż robią w tym filmie wojennym największe wrażenie. To dzięki nim trafiamy w sam środek akcji.

Helikopter w ogniu - film wojenny znika z Netfliksa

"Helikopter w ogniu" do dzisiaj robi ogromne wrażenie. Nie bez powodu wymienia się go przeceż jednym tchem z "Szeregowcem Ryanem" czy "Czasem apokalipsy". Też należy już do klasyki kina wojennego. Ciągle traktuje się go jako punkt odniesienia do kolejnych filmów należących do gatunku, szczególnie tych, które opowiadają o współczesnych konfliktach zbrojnych.

Do tej pory z łatwością mogliśmy się przekonać, dlaczego "Helikopter w ogniu" cieszy się tak wielkim poważaniem. Od dłuższego czasu dostępny jest przecież na Netfliksie. Trafił do oferty platformy jako uzupełnienie do oryginalnej produkcji "Helikopter w ogniu: Serial dokumentalny". Możemy w niej usłyszeć relacje żołnierzy, którzy rzeczywiście przeżyli chaos bitwy w Mogadiszu.

Niestety już niedługo będziemy mogli sobie porównać relacje uczestników konfliktu z jego przedstawieniem w "Helikopterze w ogniu". Film Ridleya Scotta zaraz zniknie z Netfliksa. Został oznaczony do usunięcia. Użytkownicy platformy mogą go obejrzeć tylko do najbliższej soboty, 28 lutego, włącznie.

Rafał Christ 25.02.2026 15:06

