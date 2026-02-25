Najlepsze filmy o koniach na Rok Ognistego Konia. Nie tylko dla koniar

Ładowanie...

Rok Węża został zastąpiony Rokiem Konia. W chińskim zodiaku Ognisty Koń jest symbolem aktywności i pasji (ogień) oraz niezależności i działania (koń). Mimo że to przede wszystkim Chińczycy świętują rozpoczęcie nowego etapu, to z dobroci tej kultury korzystają również inne narodowości, również Polacy. W końcu o sukcesie, który symbolizuje koń, można mówić wieloma językami. A skoro to zwierzę będzie w tym roku dominowało w naszym życiu, warto przypomnieć sobie najlepsze filmy o koniach. Wybraliśmy 10 propozycji.

Najlepsze filmy o koniach na Rok Ognistego Konia. Co obejrzeć?

Rącze konie

Tytuł filmu: Rącze konie (All the Pretty Horses)

Rącze konie (All the Pretty Horses) Rok produkcji: 2000

2000 Czas trwania: 1h 52m

1h 52m Reżyseria: Billy Bob Thornton

Billy Bob Thornton Obsada: Matt Damon, Penélope Cruz, Henry Thomas, Lucas Black

Matt Damon, Penélope Cruz, Henry Thomas, Lucas Black Ocena IMDb: 5.8/10

"Rącze konie" to adaptacja książki Cormaca McCarthy'ego, której akcja osadzona jest na Dzikim Zachodzie. Film koncentruje się na historii dwojga najlepszych przyjaciół - Johna Grady'ego Cole'a (Matt Damon) i Lacey Rawlinsa (Henry Thomas) - którzy postanawiają wyjechać z rodzinnego Teksasu. Udają się do Meksyku, gdzie podejmują pracę na ranczu. Tam Cole nawiązuje romans z Alejandrą (Penélope Cruz), córką swojego pracodawcy, sprowadzając tym na siebie i przyjaciela kłopoty.

Miłosna rozgrywka

Tytuł filmu: Miłosna rozgrywka (Something to Talk About)

Miłosna rozgrywka (Something to Talk About) Rok produkcji: 1995

1995 Czas trwania: 1h 41m

1h 41m Reżyseria: Lasse Hallström

Lasse Hallström Obsada: Dennis Quaid, Julia Roberts, Robert Duvall, Gena Rowlands

Dennis Quaid, Julia Roberts, Robert Duvall, Gena Rowlands Ocena IMDb: 5.8/10

"Miłosna rozgrywka" nie skupia się co prawda w pełni na koniach, ale wątek ten występuje w tle w formie stadniny, którą zarządza główna bohaterka, Grace Bichon (Julia Roberts). Jest ona szczęśliwą żoną Eddiego Bichona (Dennis Quaid) oraz mamą Caroline (Haley Aull). Jej uporządkowane życie ulega diametralnej zmianie, kiedy odkrywa, że jest zdradzana przez swojego męża.

Flicka

Tytuł filmu: Flicka

Flicka Rok produkcji: 2006

2006 Czas trwania: 1h 34m

1h 34m Reżyseria: Michael Mayer

Michael Mayer Obsada: Alison Lohman, Maria Bello, Ryan Kwanten, Tim McGraw

Alison Lohman, Maria Bello, Ryan Kwanten, Tim McGraw Ocena IMDb: 6/10

"Flicka" opowiada z kolei historię szesnastoletniej Katy (Alison Lohman), absolwentki szkoły średniej, która wraca do rodzinnego miasteczka w stanie Wyoming. Mimo że ojciec pragnie wysłać ją do college'u, Katy marzy o tym, by pracować na ranczu i opiekować się końmi. Kiedy pewnego podczas przejażdżki dziewczyna zauważa samotnego dzikiego mustanga, postanawia zatrzymać konia i wraz z nim wziąć udział w niebezpiecznym wyścigu.

Jeździec

Tytuł filmu: Jeździec (The Rider)

Jeździec (The Rider) Rok produkcji: 2017

2017 Czas trwania: 1h 44m

1h 44m Reżyseria: Chloé Zhao

Chloé Zhao Obsada: Brady Jandreau, Tim Jandreau, Lilly Jandreau, Cat Clifford

Brady Jandreau, Tim Jandreau, Lilly Jandreau, Cat Clifford Ocena IMDb: 7.4/10

Na film "Jeździec" warto zwrócić uwagę ze względu na jego wyjątkową obsadę - w produkcji wystąpili bowiem wyłącznie nieprofesjonalni aktorzy z plemienia Laktowó z rezerwatu Pine Ridge. Grają oni fikcyjne wersje samych siebie, dlatego w filmie niektórzy nazywają się tak samo jak w rzeczywistości. Przykładem jest Brady Jandreau, który wcielił się w Brady'ego, kowboja i wschodzącą gwiazdę rodeo. Kiedy jego karierę przerywa poważny wypadek, mężczyzna wraca w rodzinne strony, gdzie próbuje odzyskać kontrolę nad swoim życiem i odnaleźć swoje "ja".

Czarny książę

Tytuł filmu: Czarny książę (Black Beauty)

Czarny książę (Black Beauty) Rok produkcji: 1994

1994 Czas trwania: 1h 29m

1h 29m Reżyseria: Caroline Thompson

Caroline Thompson Obsada: Alan Cumming, Sean Bean, David Thewlis, Jim Carter

Alan Cumming, Sean Bean, David Thewlis, Jim Carter Ocena IMDb: 6.6/10

Klasyk dla koniar i koniarzy? Bez wątpienia "Czarny książę". Adaptacja powieści Anny Sewell z 1877 roku opowiada historię z perspektywy tytułowego konia, który zaczyna swoje życie jako szczęśliwy rumak. Przez długi czas opiekowali się nim życzliwi ludzie, jednak w pewnym momencie zostaje on sprzedany i przekazywany z rąk do rąk kolejnych właścicieli. W międzyczasie doświadcza on bólu za sprawą wyniszczającej i ciężkiej pracy, aż w pewnym momencie trafia on na ludzi, którzy rozpalają w nim nadzieję, że jeszcze może być szczęśliwy.

Mustang z Dzikiej Doliny

Tytuł filmu: Mustang z Dzikiej Doliny (Spirit: Stallion of the Cimarron)

Mustang z Dzikiej Doliny (Spirit: Stallion of the Cimarron) Rok produkcji: 2002

2002 Czas trwania: 1h 23m

1h 23m Reżyseria: Lorna Cook, Kelly Asbury

Lorna Cook, Kelly Asbury Obsada: Matt Damon, James Cromwell, Daniel Studi, Chopper Bernet

Matt Damon, James Cromwell, Daniel Studi, Chopper Bernet Ocena IMDb: 7.2/10

Na tej produkcji każde pokolenie wylało morzę łez. Nic dziwnego - "Mustang z Dzikiej Doliny" to wzruszająca i ponadczasowa opowieść z jedną z najlepszych ścieżek dźwiękowych wśród wszystkich klasycznych animacji. Produkcja skupia się na nieujarzmionym Mustangu, który żyje na wolności na Dzikim Zachodzi. Kiedy pewnego dnia zostaje schwytany przez kowbojów, rodzi się w nim bunt. Pewnego dnia rumak zaprzyjaźnia się z młodym Indianinem z plemienia Lakota, który wydaje się rozumieć, co drzemie w jego końskim sercu.

Zaklinacz koni

Tytuł filmu: Zaklinacz koni (The Horse Whisperer)

Zaklinacz koni (The Horse Whisperer) Rok produkcji: 1998

1998 Czas trwania: 2h 50m

2h 50m Reżyseria: Robert Redford

Robert Redford Obsada: Robert Redford, Kristin Scott Thomas, Sam Neill, Dianne Wiest

Robert Redford, Kristin Scott Thomas, Sam Neill, Dianne Wiest Ocena IMDb: 6.7/10

"Zaklinacz koni" to ekranizacja powieści Nicholasa Evansa, która skupia się na uzdrawiającej mocy relacji międzyludzkich i ze zwierzętami. Rozpoczyna się ona tragicznym wydarzeniem, kiedy czternastoletnia Grace wpada pod ciężarówkę podczas przejażdżki konnej. Przyjaciółka dziewczynki ginie na miejscu, a ona sama traci nogę. Jej koń z kolei ulega ciężkim obrażeniom i zaczyna wykazywać agresywne zachowania. Matka Grace postanawia zabrać córkę i konia do Montany, gdzie Tom Booker przy pomocy empatii leczy na swoim ranczu zwierzęta.

Czas wojny

Tytuł filmu: Czas wojny (War Horse)

Czas wojny (War Horse) Rok produkcji: 2011

2011 Czas trwania: 2h 26m

2h 26m Reżyseria: Steven Spielberg

Steven Spielberg Obsada: Jeremy Irvine, Peter Mullan, Emily Watson, Niels Arestrup

Jeremy Irvine, Peter Mullan, Emily Watson, Niels Arestrup Ocena IMDb: 7.2/10

Wyreżyserowany przez Stevena Spielberga film przedstawia losy Joeya, konia rodziny Narracottów. Zwierzę jest najlepszym przyjacielem Alberta (Jeremy Irvine), syna właściciela farmy w Devon. Kiedy w 1914 roku zaognia się konflikt Anglii i Niemiec, a Joey zostaje sprzedany kapitanowi Nichollsowi (Tom Hiddleston), trafia w sam środek pola bitwy. Staje się tym samym symbolem inspiracji i nadziei.

Niezwyciężony Secretariat

Tytuł filmu: Niezwyciężony Secretariat (Secretariat)

Niezwyciężony Secretariat (Secretariat) Rok produkcji: 2010

2010 Czas trwania: 2h 3m

2h 3m Reżyseria: Randall Wallace

Randall Wallace Obsada: Diane Lane, John Malkovich, Dylan Walsh, Fred Thompson

Diane Lane, John Malkovich, Dylan Walsh, Fred Thompson Ocena IMDb: 7.2/10

Historia z filmu "Niezwyciężony Secretariat" jest oparta na prawdziwych wydarzeniach. Produkcja skupia się na Penny Chenery (Diane Lane), gospodyni domowej, która postanawia przejąć zarządzanie rodzinną farmą, gdy dowiaduje się o chorobie ojca. Kiedy zaczyna coraz głębiej wchodzić w świat wyścigów konnych, przy pomocy doświadczonego trenera Luciena Laurine'a (John Malkovich) decyduje się przygotować swojego konia do zwycięstwa Potrójnej Korony.

Hidalgo - ocean ognia

Tytuł filmu: Hidalgo - ocean ognia (Hidalgo)

Hidalgo - ocean ognia (Hidalgo) Rok produkcji: 2004

2004 Czas trwania: 2h 16m

2h 16m Reżyseria: Joe Johnston

Joe Johnston Obsada: Viggo Mortensen, Mary Ellis, Stevan Rimkus, Frank Collison

Viggo Mortensen, Mary Ellis, Stevan Rimkus, Frank Collison Ocena IMDb: 6.7/10

W filmie "Hidalgo - ocean ognia" znakomity Viggo Mortensen wciela się w rolę byłego kowboja Franka T. Hopkinsa, który zostaje zaproszony do udziału w prestiżowym wyścigu konnym po Pustyni Arabskiej. Trasa, która liczy sobie trzy tysiące mil, przemierzana jest przez najlepsze arabskie konie. Nie przeraża to ani Hopkinsa, ani jego mustanga o imieniu Hidalgo - obaj postanawiają zawalczyć w morderczym wyścigu.

Czytaj więcej w Spider's Web:

Anna Bortniak 25.02.2026 12:12

