REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Książki /
  3. Seriale

Zapomnij o Brienne z Tarthu. Dunk ma innego potomka z „Gry o tron”

„Rycerz 7 królestw” osadzony jest fabularnie na dekady przed „Grą o tron”, a fani od lat spekulują, kim byli potomkowie Dunka. Brienne z Tarthu to dopiero początek.

Piotr Grabiec
dunk-dzieci-potomkowie-stara-niania-winterfell-hodor-ser-duncan-wysoki-brienne-tarth-gra-o-tron
REKLAMA

Ekranizacje sagi „Pieśń lodu i ognia” osadzone są w różnych erach Westeros. Zaczęliśmy od „Gry o tron” w czasach współczesnych, a potem dostaliśmy dwa prequele. Pierwszy z nich, czyli „Ród smoka” opowiadał o czasach na trzy stulecia przed pokonaniem Białych Wędrowców, a drugi, o tytule „Rycerz siedmiu królestw”, o wydarzeniach późniejszych, już po wymarciu ostatnich targaryeńskich smoków.

„Rycerz siedmiu królestw” rozgrywa się na dokładnie 89 lat przed „Grą o tron”, w których żyło już kilku bohaterów znanych pierwszego serialu, na czele z maesterem Aemonem Targaryenem, który jesień swego życia spędził na Murze, gdzie udał się również Jon Snow. W tamtym okresie aktywny był również Brynden Rivers, który jako Trójoka Wrona szkolił Brana Starka.

REKLAMA

Dunk z „Rycerza siedmiu królestw” i jego potomkowie

A co z Dunkiem? O przyszłości głównego bohatera serii nowelek George’a R.R. Martina, które HBO teraz ekranizuje, słyszeliśmy już w „Grze o tron”. W spisie królewskich gwardzistów Ser Duncanowi Wysokiemu poświęcono „aż cztery strony” w ramach uznania jego dokonań, których jako widzowie dopiero będziemy świadkami. Nie wspomniano jednak nic o jego dzieciach, ale to nie znaczy, że ich nie miał.

Co łączy Duncana Wielkiego z Brienne z Tharhtu?

Pierwszą osobą, która przyszła fanom do głowy jako potencjalny potomek Dunka, była Brienne z Tarthu. Podobnie jak główny bohater „Rycerza siedmiu królestw” jest honorowa i poważnie traktuje swoje przysięgi - w przeciwieństwie do większości rycerzy z Westeros, którzy zwykle myślą tylko o sobie. Do tego kierowała się szczytnymi wartościami jeszcze zanim sama została pasowana.

Chociaż wedle naszej wiedzy wychowanek Ser Arlana z Pennytree nigdy się nie ożenił, ale mógł spłodzić bękartów, a George R.R. Martin opisywał go podobnymi słowami, jak Brienne, informując czytelnika, że oboje są „grubi jak mury zamku”. Autor do tego potwierdził już w 2016 r., iż kobieta z Tarthu jest potomkinią Ser Duncana, ale nie zdradził, jak dokładnie wygląda ich drzewo genealogiczne.

Dunk mógł być również… pradziadkiem Hodora!

Druga z hipotez zakłada, iż Ser Duncan Wysoki jest przodkiem Hodora, a łączy ich coś więcej niż ponadprzeciętny wzrost. Wiemy, że mężczyzna, który nazywał się wcześniej Wylis i stracił rozum w wyniku machinacji Brana Starka związanych z jego podróżami w czasie, jest prawnukiem Starej Niani z Winterfell i zarazem jej ostatnim potomkiem, a ta mogła mieć w przeszłości romans właśnie z Dunkiem.

A skąd wziął się ten pomysł? Jedna z wizji Brana Starka pojawiła się postać rycerza „tak samo wysokiego, jak Hodor”, który był blisko z dziewczyną o brązowych włosach. Wedle niektórych fanów, chociaż nie George R.R. Martin tego nigdy nie potwierdził, tą parą byli właśnie Stara Niania i Dunk, którego kobieta znała. Możliwe, że autor w końcu tę hipotezę potwierdzi lub… obali.

Czytaj inne nasze teksty poświęcone uniwersum „Gry o tron”:

George R.R. Martin zapowiedział, iż pracuje nad czwartym opowiadaniem o Ser Duncanie Wysokim, w którym razem z Jajem trafią do Winterfell. Możliwe, że pojawią się w tym samym momencie, który dekady później oglądał w swojej retrospektywnej wizji Bran. W ramach innej potwierdziła się z kolei w serialu „Gra o tron” hipoteza o tym, iż Jon Snow jest tak naprawdę Aegonem Targaryenem…

REKLAMA

Jeśli w oczekiwaniu na finał chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej na temat „Rycerza Siedmiu Królestw”, to możecie przeczytać naszą recenzję. Z kolei tu zapoznacie się z ser Lyonelem Baratheonem. Możecie też poznać odpowiedź na pytanie: gdzie podziały się smoki? Pisaliśmy też o pojawieniu się Jaja w „Grze o tron, wyjaśnialiśmy, kim jest hedge knight - wędrowny rycerz, a także omówiliśmy nowych Targaryenów i wielki twist. A może nie wiecie, jak serialowa zdrada łączy się z „GoT”, dlaczego Baleor ma czarne włosy oraz o co chodziło w Rebelii Blackfyre'ów?

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Piotr Grabiec
25.02.2026 19:25
Tagi: George R.R. MartinGra o tronHodorRycerz Siedmiu Królestw
Najnowsze
17:38
Prime Video zrobił Piratów z Karaibów dla dorosłych. Ależ to krwawa atrakcja
Aktualizacja: 2026-02-25T17:38:00+01:00
16:24
O co chodzi w zakończeniu 3. sezonu Nocnego agenta? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2026-02-25T16:24:00+01:00
16:01
Dajcie już Chalametowi tego Oscara, bo odlatuje. Nie da się tego słuchać
Aktualizacja: 2026-02-25T16:01:00+01:00
15:06
Wzorcowe kino wojenne znika z Netfliksa. Strzela realizmem
Aktualizacja: 2026-02-25T15:06:00+01:00
14:07
Członki, bąki i jucha. Dlaczego Rycerz Siedmiu Królestw jest tak obleśny?
Aktualizacja: 2026-02-25T14:07:40+01:00
12:12
Najlepsze filmy o koniach na Rok Ognistego Konia. Nie tylko dla koniar
Aktualizacja: 2026-02-25T12:12:49+01:00
11:52
Projekt Hail Mary to arcydzieło. Pierwsze opinie o nowym sci-fi
Aktualizacja: 2026-02-25T11:52:20+01:00
10:41
Hoży doktorzy wracają na ekrany. Serial pojawi się w Disney+
Aktualizacja: 2026-02-25T10:41:53+01:00
10:10
Netflix już nie jest taki pewny, czy przejmie HBO. Konkurent uderza
Aktualizacja: 2026-02-25T10:10:46+01:00
9:20
Kiepscy dostępni są za darmo. O emisji decydują widzowie
Aktualizacja: 2026-02-25T09:20:36+01:00
9:13
Wielki powrót Teda Lasso. Kiedy premiera 4. sezonu?
Aktualizacja: 2026-02-25T09:13:33+01:00
8:59
Uniwersum Venoma wraca. Pomysł na nowe filmy to szaleństwo
Aktualizacja: 2026-02-25T08:59:22+01:00
22:29
Bestsellery Empiku 2025 rozdane. Kto wygrał?
Aktualizacja: 2026-02-24T22:29:41+01:00
20:17
To aktualnie najlepszy film akcji na HBO Max. Mnie też wbił w ziemię
Aktualizacja: 2026-02-24T20:17:00+01:00
19:12
Nie wierzcie ocenom Dźwięku śmierci. Ten horror to zaskoczenie
Aktualizacja: 2026-02-24T19:12:00+01:00
18:11
To sci-fi na Disney+ już okrzyknięto najlepszym serialem roku. A przecież dopiero się zaczęło
Aktualizacja: 2026-02-24T18:11:00+01:00
17:02
Buc Tarantino obraził kolejnego aktora. Dostał odpowiedź
Aktualizacja: 2026-02-24T17:02:00+01:00
15:59
Co łączy klasykę literatury z Harrym Potterem od HBO? Ten aktor
Aktualizacja: 2026-02-24T15:59:00+01:00
14:54
Mroczny thriller z Prime Video opowiada prawdziwą historię. Ależ obsada
Aktualizacja: 2026-02-24T14:54:00+01:00
12:59
To sci-fi oglądało pół Polski. Teraz wleciało na Netfliksa
Aktualizacja: 2026-02-24T12:59:37+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA