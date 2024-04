Marcin Dorociński z dużą rolą obok Ryana Reynoldsa, Kennetha Branagha i innych gwiazd w filmie akcji Apple’a

To nie jest, rzecz jasna, pierwsza rola polskiego aktora w zagranicznej produkcji, jednak dotychczas jego występy w tych większych tytułach (m.in. „Wikingowie: Valhalla”, „Gambit królowej”, „Mission Impossible: Dead Reckoning”) były raczej krótkie. Tym razem jego bohater ma zawłaszczyć znacznie więcej czasu ekranowego.



Główne zdjęcia rozpoczęły się w Montréalu 4 marca. Marcin Dorociński wyruszył tam pod koniec lutego (relacjonował zresztą tę podróż w swoich social mediach). Serwis naEKRANIE.pl dodaje, że polski aktor pozostanie na planie aż do czerwca. Jako że za film odpowiada konkretnie Apple Original Films, tytuł najpewniej trafi do kin.



