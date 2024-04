W Las Vegas niedawno odbył się testowy pokaz nadchodzącego filmu Ridleya Scotta. Kolejne reakcje odbiorców tylko potwierdzają wcześniejsze założenia, że zdecydowanie jest na co czekać. Historia przedstawiona w „Gladiatorze 2” ma być bardzo podobna do tej, w której zakochali się widzowie w 2000 roku. Będzie to, znowu, opowieść o zemście, ale ma ona wyróżniać się swoim własnym podejściem do takiej tematyki. W główną rolę wciela się Paul Mescal, a jego ojczyma gra ulubieniec widzów - Pedro Pascal. Antagonistą będzie z kolei Denzel Washington i to właśnie on steruje wszystkimi wydarzeniami z ukrycia. Warto zaznaczyć, że wersja filmu, ukazana na testowym pokazie, trwała aż 2 godziny i 40 minut, a nie jest to nawet dzieło skończone. Aktualnie trwają jeszcze prace nad postprodukcją.