Nowy film z Ryanem Goslingiem w ogniu krytyki. Chodzi o żart z Deppa i Heard

„Kaskader” to nowy film Davida Leitcha z Ryanem Goslingiem i Emily Blunt w rolach głównych. Produkcja ma już za sobą światową premierę (a do polskich kin zawita już 3 maja), a dziennikarze chwalą film po pierwszych prasowych seansach. Jest jednak pewien element, który wielu z nich nie przypadł do gustu: chodzi o żart dotyczący głośnej swego czasu relacji Johnny’ego Deppa i Amber Heard. Przypomnę, że batalię sądową tych dwojga śledził cały świat; padały wówczas oskarżenia o przemoc i zniesławienie, a cały spór doczekał się licznych odniesień w popkulturze. „Kaskader” najwyraźniej dorzucił do tematu swoje trzy grosze.