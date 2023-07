Kiedyś śmialiśmy się, że nasi ojcowie noszą je do skarpet, a dziś to najmodniejsze obuwie sezonu

Choć to nie wszystkim może wydawać się zrozumiałe i wielu z was może dziwić się, że te buty mogą się podobać innym, trzeba przyjąć do wiadomości, że sandały rybackie lub jak kto woli w stylu rybaka, to jeden z najmocniejszych trendów w obuwiu w sezonie wiosna/ lato 2023. Modowi spece zachwycają się przede wszystkim wygodą oraz tym, że łatwo można je zestawić z wieloma elementami garderoby. Przyjrzyjmy się szerzej temu niecodziennemu trendowi.