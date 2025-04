Sebastian Stan przyznaje: rola Bucky'ego była dla niego zbawieniem. Aktor broni Marvela

Stana zapewne mało komu trzeba jeszcze przedstawiać. Rumuńsko-amerykański aktor od wielu lat jest aktywną w branży filmowej postacią. W początkowych etapach jego kariery mogliśmy go oglądać w "Plotkarze" czy "Pakcie milczenia". Współczesna publiczność zapewne najmocniej kojarzy go z roli Jamesa "Bucky'ego" Barnesa alias Zimowego Żołnierza, w którego postać Stan wciela się od 2014 roku. Oprócz Marvela aktor ma na koncie świetne kreacje w dalekich od superbohaterskiego kina filmach: "Jestem najlepsza. Ja, Tonya", "Diabeł wcielony", "Fresh", czy dwa zeszłoroczne, fantastyczne tytuły: "A Different Man", czy opowiadający o początkach Donalda Trumpa "Wybraniec", za sprawą którego Stan został nominowany do nagrody Akademii za najlepszą pierwszoplanową rolę męską.