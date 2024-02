W wywiadzie Sharon wspomina wydarzenie sprzed lat, kiedy to Departament Policji w Los Angeles wysłał oddział, by znaleźć aktorkę i powiedzieć jej, że "ma 10 minut na spakowanie walizki". Sharon ze względu na własne bezpieczeństwo musiała zostać przeniesiona do hotelu. Stone cytuje też słowa policjantów sprzed lat. On jest niebezpieczny - miał jej powiedzieć oficer LAPD odnośnie osoby Simpsona.



Mimo że Sharon nie miała przecież nic wspólnego z Simpsonem, nie kwestionowała decyzji policjantów. Miała świadomość tego, jak wielka sława, ale też chaos zagościły w jej życiu po sukcesie "Nagiego instynktu" Paula Verhoevena z 1992 roku. W wywiadzie wspomniała, jak to jeden z funkcjonariuszy pilnował recepcji, podczas gdy inny stał przy jej drzwiach. Sam O.J. mknął wtedy autostradą.