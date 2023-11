Sharon Stone była molestowana przez byłego szefa Sony. Nie planuje pozwu, ale stawia warunek

Sharon zaznaczyła też, że doznała wielu krzywd od facetów z Hollywood, lecz jeśli ją kiedyś przeproszą, przyjmie od nich przeprosiny. Dla tych, którzy nie mają zamiaru przyznać się do swoich błędów, aktorka ma jedną radę: Nigdy więcej nie siadaj obok mnie. Aktorka dodała też, że zdarzało się jej chodzić na seanse do kina, gdzie jedyne wolne miejsce było obok niej, a mimo to faceci siedzieli na schodach w przejściu. Oni wiedzą, że nie mogą siedzieć obok mnie, jeśli są odpowiedzialni za #MeToo. Nie zajmuj pustego miejsca obok mnie, chyba że przeprosisz - powiedziała Stone.



Warto podkreślić, że aktorka wciąż nie zwalnia tempa, jeśli chodzi o zawodowe projekty. Ostatnio pojawiła się w drugim sezonie komediowego serialu "The Flight Attendant" oraz u boku Andy'ego Garcii w filmie "What About Love".