"Shrek 5" wreszcie powstanie? Słowa Eddiego Murphy'ego wiele wyjaśniają

To że "Shrek" jest animacją kultową, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Do tej pory powstało cztery części, a od dłuższego czasu krążą sugestie, że wkrótce pojawi się piąta odsłona. Na razie to tylko sugestie, podgrzewane co jakiś czas przez aktorów, użyczających swoich głosów. W ubiegłym roku o planach stworzenia 5. części opowiadał Antonio Banderas, użyczający głosu Kotu w butach.